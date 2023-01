Zdroj: slate (se souhlasem)

V poslední době se hodně proslavila novinka ChatGPT, za kterou stojí nezisková organizace OpenAI. Ta se zabývá výzkumem umělé inteligence a jejího využití. Relativně nedávno organizace vydala ChatGPT, což je chatbot postavený na jazykových modelech GPT-3 od OpenAI. Aktuálně se například řeší využití pro nejrůznější oblasti, dokonce i pro psaní dokumentů nebo článků. Bohužel tohoto trendu se snaží zneužít podvodníci, případně se někteří snaží přiživit.

ChatGPT je zdarma

Samotný ChatGPT je k dispozici zdarma pro vyzkoušení na stránkách chat.openai.com, kde si můžete s touto technologií pohrát. Chatbot nemá jakékoliv API, ani zde není jakákoliv oficiální aplikace. Jinak řečeno, aplikace chlubící se ChatGPT nejsou legitimní. Pakliže chtějí, abyste si zaplatili například v rámci předplatného rozšířené funkce, jedná se s největší pravděpodobností o podvod.

V obchodech s aplikacemi pro Android i iOS se již objevilo mnoho placených aplikací lákajících na ChatGPT a některé se dostaly na přední příčky v oblíbenosti. Společnosti Apple i Google již zakročily a některé zmizely z obchodů. Tvůrci falešných aplikací ale již utržili nějaké finanční prostředky.

Bohužel je stále k dispozici mnoho aplikací, které se chlubí funkcionalitou ChatGPT. Je nutné brát v potaz fakt, že zde není API pro ChatGPT, takže aplikace nemají přímé spojení na tuto službu. Dost často ani neobsahují nic podobného, co by se blížilo tomuto chatbotovi. Pokud jste si již nějakou takovou aplikaci stáhli do svého zařízení, doporučujeme okamžité smazání.

Zdroje: techcrunch.com, techradar.com, twitter.com, slate.com



Domů Články Dejte si pozor na aplikace lákající na ChatGPT

reklama reklama