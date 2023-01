Blackview představuje novou vlajkovou loď mezi odolnými telefony [komerční článek]

Zdroj: GSM Arena

Blackview představuje novou vlajkovou loď mezi odolnými telefony BV9200 s 6,6palcovým displejem, fotoaparáty Arcsoft, zvukem Harman AudioEFX, baterií 5 000 mAh s 66W kabelovým a 30W bezdrátovým nabíjením, MediaTek Helio G96 a Doke 3.1.

Je tady nová odolný telefon Blackview BV9200

Blackview je prosperující technologická značka, která se specializuje na odolné outdoorové telefony, které podporují náročný životní styl a které odolají náročných podmínkách. S velkým důrazem na kvalitu a zkušenosti procházejí všechny produkty Blackview přísnými normami a procesy testování kvality, aby byl zajištěn vynikající uživatelský zážitek. Díky dlouholetým zkušenostem společnost Blackview neúnavně usiluje o dokonalou souhru funkčnosti, spokojenosti a inovativních technologií v odolných telefonech, což dokazuje i nejnovější vydaný model Blackview BV9200.

Blackview BV9200 je navržen jako odolný telefon s 5 velkými vylepšeními, mezi které patří důraz na zábavu, výdrž baterie, efektivitu a praktičnost.

5 hlavních vylepšení telefonu Blackview BV9200

6,6palcový displej a zvuk Harman AudioEFX a fotoaparát ArcSoft

6,6palcový displej: 120 Hz vysoká obnovovací frekvence a vysoké 2,4K rozlišení. Blackview BV9200 se pyšní poutavým displejem s 6,6palcovou velkou obrazovkou, která podporuje vysokou 120 Hz obnovovací frekvenci a vysoké rozlišení 2,4 K, což poskytuje perfektní podívanou. Uživatelům přináší také dovedně zpracovaný design s lehkým 310g a 13,66 mm tenkým tělem ve třech barevných variantách – černé, oranžové a zelené.

Aby si uživatelé mohli plně vychutnat zážitek šetrný k očím, je displej BV9200 certifikován společností TÜV Rheinland Low Blue Light, která pomáhá snižovat škodlivé účinky modrého světla, aniž by byla ohrožena vizuální kvalita obrazu. Kromě toho jeho odolný displej CORNING® GORILLA® GLASS 5 funguje jako robustní ochrana obrazovky proti poškrábání a pádu z výšky až 1,2 metru.

Zvuk Harman AudioEFX a dva reproduktory Smart-PA BOX

Blackview BV9200 poprvé podporuje systém Harman AudioEFX, což je významný krok v posunu zvukového systému v odolných telefonech.

Při poslechu hudby, sledování filmů, hraní her nebo hovorech se postará o vaše potřeby pomocí inteligentních, hudebních, filmových, herních a hlasových režimů. Blackview BV9200 úspěšně přináší do chytrého telefonu prémiový zvukový zážitek.

Blackview BV9200: Zvuk Harman AudioEFX, přeneste svět do svého ucha

V režimu smart je veškerá kvalita zvuku univerzálně optimalizována; režim hudby zintenzivňuje rytmus hudby; režim filmu poskytuje živý stereofonní zvuk; režim hry napomáhá reálnému zvukovému efektu a hlasový režim dokonale eliminuje šum při hovoru. Navíc dalším doplňkem dokonalého zvuku jsou dva reproduktory Smart-PA BOX, které poskytují neuvěřitelně podání zvuku při maximální hlasitosti.

Kamera ArcSoft: 16Mp přední fotoaparát a zadní fotoaparáty s rozlišením 50 Mp a 8Mp

Pokud jde o fotoaparát, Blackview BV9200 demonstruje průlom ve výkonu fotoaparátu dosažením 30% zlepšení reprodukce barev. BV9200 je vybaven 50Mp zadním fotoaparátem Samsung® JN1 jako hlavním fotoaparátem, který dosahuje velkého zlepšení věrnosti barev obrazu při fotografování osob, předmětů a scenérií. Pomocným fotoaparátem je 8Mp zadní fotoaparát, který podporuje ultraširokoúhlé 120° záběry a ultramakro záběry až do blízkosti 1 cm. Díky tomu získáte úžasné snímky architektury se 120° ultraširokoúhlým snímáním i úžasné detailní snímky s ultra-makro režimem. Kromě toho je k dispozici 16Mp přední fotoaparát, který umožňuje pořizovat věrné fotografie bez ohledu na věk, pohlaví a rasu a poskytuje vysokou přesnost zobrazení pleti.

Blackview BV9200 je vybaven technologií Arcsoft, která zvyšuje fotografický výkon o 15 % a doprovází vás při zachycení vzrušujících okamžiků.

Díky technologii Arcsoft vylepšuje BV9200 fotografické režimy na třetí generaci s režimy HDR 3.0, Beauty Mode 3.0, Portrait Mode 3.0 a Panorama Mode 3.0. Režim HDR 3.0 vytváří realistické snímky v situacích s vysokým kontrastem; režim Beauty 3.0 automaticky upravuje portrét a vytváří vizuálně příjemné fotografie; režim Portrait 3.0 umožňuje pořizovat ostře fotografie na rozmazaném pozadí; režim Panorama 3.0 pomáhá pořizovat snímky s panoramatickým zorným polem. Kromě toho je Blackview BV9200 vybaven dalšími skvělými foto režimy, včetně super nočního režimu, nahrávání videa ve 2K s 30fps včetně režimu pod vodou.

Vylepšení výdrže baterie: 5 000 mAh baterie s 66W rychlým nabíjením, 30W bezdrátové nabíjení s 5W reverzním nabíjením

Větší tělo modelu BV9200 umožňuje větší baterii s kapacitou 5 000 mAh, která podporuje až 500 h pohotovostního režimu, 37,5 h volání, 19,5 h poslechu hudby, 12,5 h prohlížení webu a 8,5 h hraní her. Umožňuje také rychlejší kabelové nabíjení s výkonem 66 W, díky čemuž se jeho masivní baterie nabije z 0 na 20 % za pouhých pět minut. Blackview BV9200 navíc přináší do odolných telefonů své vylepšené bezdrátové nabíjení, tentokrát s 30W bezdrátovým nabíjením. Dále přináší Blackview BV9200 vylepšenou úroveň nabíjení s 5W reverzním nabíjením, které je ideálním řešením pro rychlé dobíjení každodenního příslušenství zejména v přírodě. Pro zajištění bezpečnosti je v telefonu Blackview BV9200implemetována ochrana nabíjení pomocí inteligentních a přizpůsobených režimů pro ochranu proti přebíjení. Pokud se jedná o inteligentní nabíjení, telefon se přestane nabíjet, jakmile baterie dosáhne 80 %, zatímco přizpůsobená ochrana nabíjení umožňuje volně nastavit zónu nabíjení od 70 do 90 %.

Lepší výkon: MediaTek Helio G96, 8 GB RAM + 6 GB rozšíření a 256 GB interního úložiště

Blackview BV9200 je poháněn osmijádrovým procesorem MediaTek Helio G96, který zvyšuje energetickou účinnost a latenci, což přináší výrazný skok v plynulosti, rychlosti a multitaskingu. Pod kapotou má 8 GB paměti RAM, kterou lze rozšířit prakticky až na 14 GB. Kapacita úložiště nabízí až 256 GB s možností rozšíření o 1 TB pomocí karty, což poskytuje dostatek úložného prostoru. Další předností je integrovaný chladicí systém, který zvyšuje chladicí výkon o 15 % a snižuje teplotu procesoru o 10 °C, čímž udržuje telefon v chladu.

Upgrade Doke OS 3.1 založený na systému Android 12

Blackview BV9200 se stává prvním zařízením, které obdrželo novou aktualizaci Doke 3.1, která představuje novou etapu ve vývoji softwaru. Díky obrovskému úsilí týmu si uživatelé mohou vychutnat plně optimalizované ovládání s pohodlím a jednoduchostí. Přináší navýšení nebývalého výkonu pomocí funkce Low Memory Killer, která přináší autonomní správu paměti a umožňuje rozhodovat jaké procesy budou ukončeny. Upgrade přináší některé nové aplikace, jako jsou například nová aplikace Focus Mode a Health.

Aplikace Nový režim soustředění obsahuje pět režimů, včetně režimu bez hraní, režimu meditace, režimu práce, sportu a režimu čtení, které vám pomohou udržet soustředění omezením používání vybraných aplikací. Čerstvě je ve výbavě také aplikace Zdraví, která slouží jako funkce digitální pohody se záznamem sportovních a zdravotních metrik. Když už je řeč o hrách, Blackview BV9200 plně využívá herní režimy pro odemknutí herního zážitku nové úrovně s úsporným režimem, normálním režimem a režimem výkonu. Funkce Pre-Loading navíc zvyšuje průměrnou rychlost spouštění aplikací o 10 % a šetří čas při čekání na načtení aplikace.

Vylepšení praktických funkcí: MIL-STD-810H, IP68, IP69K a ochrana fotoaparátu proti poškození

Blackview BV9200 se může pochlubit tělem s certifikací MIL-STD-810H, které je odolné proti pádu z výšky až 1,2 m, v kombinaci s vodotěsností s certifikací IP68 a IP69K, které přináší vodotěsnost až do hloubky 1,5 m po dobu 30 minut. Vedle toho je telefone vybaven robustním tělem s bočními stranami z hliníkové slitiny a zesílenou gumou kolem rohů pro pevnější uchopení a lepší absorpci nárazů. I v případě fotoaparátu jde o výrazný pokrok v odolnosti, který díky své odolnosti proti pádu vydrží náraz při pádu z výšky až 1,2 m.

Další zajímavosti:

Navigační systém 4 v 1 zajišťuje bezpečnost tím, že poskytuje přesnou polohu, a režim rukavice se zvýšenou citlivostí na dotyk umožní telefon pohodlně používat i v rukavicích. Díky multifunkční technologii NFC je vhodný pro bezkontaktní platby a přenos dat. Obsahuje také některé základní, ale důležité funkce, jako je přizpůsobené tlačítko pro zkratky, multidotykové tlačítko s 10 body a tlačítko 2 v 1 se snímačem otisků prstů a tlačítkem napájení. K dispozici je i řada profesionálních aplikací, mezi které patří kompas, výškoměr, svítilna, nebozvukoměr.

Cena a dostupnost

Světová premiéra Blackview BV9200 probíhá od 9. do 13. ledna. Telefon Blackview BV9200 bude dostupný na trhu za pouhých 199,99 USD (původní cena 399,99 USD) s 50% slevou! Telefon si můžete zakoupit ZDE.

reklama reklama