Apple zřejmě mění plány kolem VR brýlí

V posledních době se hodně spekulovalo o brýlích pro virtuální realitu z dílny společnosti Apple. Dá se říci, že do tohoto segmentu společnost oficiálně ještě nezamířila, byť má mít všechny potřebné technologie k dispozici. Původně se spekulovalo, že se novinky dočkáme ještě letos, ale nejnovější zprávy uvádí, že došlo minimálně k posunutí představení.

Apple AR/MR brýle budou mít biometrické ověření uživatele

Raději smíšená realita?

Apple zatím nevydal jakékoliv prohlášení ani nevydal jakýkoliv náznak. Spekulace ale uváděly informace, že brýle s virtuální realitou od Applu mají mít cenu kolem 3 000 dolarů. Za tuto cenu se mělo nabízet prémiové zařízení, kde by došlo k využití i uhlíkových vláken. Samotné displeje měly mít 4K rozlišení s technologií micro-LED. Samozřejmě měly mít mnoho kamer a senzorů.

Mark Gurman z redakce Bloomberg uvádí, že došlo minimálně k posunutí na rok 2025, byť je zde pravděpodobné, že nakonec nedojde k uvedení. Projekt měl být pozastaven. To ale neznamená, že by se Apple nepokusil vydat nějaké zařízení do tohoto segmentu. Mark Gurman uvádí, že míto plnohodnotných brýlí pro VR se má nyní Apple soustřeďovat na projekt brýlí pro smíšenou realitu.

Mělo by se tedy jednat o produkt zaměření na rozšířenou realitu, něco ve stylu původních Google Glass, ale v modernějším a praktičtějším provedení. Zatím ale nemáme jakékoliv náznaky specifikací. Těchto brýlí se ale letos nedočkáme. Ty by se mohly objevit na trhu v roce 2024, přičemž samotná cena nebude tak obrovská, jak se předpokládalo u VR brýlí. Údajně se Apple pokusí vytvořit produkt, který by se vešel do 1500 dolarů. To je v přepočtu přibližně 33 000 Kč bez daně.

Zatím to ale vypadá tak, že si Apple nechává ujet vlak a velmi těžko se bude naskakovat s drahým produktem. Už nyní mnoho společností představilo své modely a již pracují na lepších modelech a případně levnějších.

