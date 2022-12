Yenkee ergonomické doplňky pomohou od bolesti v kanceláři, přechod na ně však může bolet [uživatelská recenze]

Ergonomické pomůcky jsou důležité pro zdraví a pohodlí při práci s počítačem. Může se to zdát jako maličkost, ale delší doba strávená u počítače může vést k bolestem zad, krku, ramen a rukou, které mohou mít negativní dopad na naše zdraví a pohodlí. V redakci jsme vyzkoušeli značku Yenkee, která se sice specificky při prezentaci produktů nezaměřuje na ergonomickou stránku výrobků, ale i tak nabízí takové doplňky, které správné držení těle při práci u počítače nebo při chůzi podporují.

Do redakce se nám dostalo pět kousků zařízení: židle, podložka pod myš, vertikální myš, klávesnice s oporou rukou a podložka pro ruce, batoh a stolek na notebook.

Ergonomická myš a klávesnice jsou navrženy tak, aby podporovaly správné držení těla při práci s počítačem. Správně položené ruce na klávesnici mohou pomoci předcházet bolestem způsobeným karpálním tunelem, což je onemocnění způsobené tlakem na nervy v zápěstí. Stolek na notebook je také užitečnou ergonomickou pomůckou, protože pomáhá udržet notebook ve správné výšce a úhlu, což při použití externí klávesnice a myši pomůže při práci u stolu mít notebook dál od očí a přitom v patřičné výšce, abychom se k němu nemuseli sklánět. Kvalitní křeslo s dobrou podporou zad je důležité pro udržení správného držení těla a zabránění bolestem zad. Vertikální myš může také pomoci předcházet bolestem způsobeným dlouhodobým používáním myši držené ve špatné poloze. Ergonomické křeslo je důležité pro pohodlí a zdraví uživatele během sedavé práce. Křeslo by mělo poskytovat správnou podporu zad a páteře, aby se zabránilo bolestem a únavě. Vhodný batoh je také důležitý pro udržení správného držení těla, zejména pokud nosíte těžké předměty. Batoh s dobrou podporou zad a ramen může pomoci zabránit bolestem zad způsobeným nosím těžkých věcí v špatné poloze.

Je ergonomické příslušenství funkční?

Jsou schopné produkty Yenkee naplnit požadavky pro správné ergonomické příslušenství? Pomohou osobám zvláště s kancelářským typem práce od bolesti? Podívejme se ve zkratce na testované produkty a jak naplnily očekávání, které jsem měl zvláště v oblasti ergonomie.

Myš a podložka pod myš: Myš by měla být správně zvolená pro velikost a tvar ruky uživatele. Důležité je, aby byla umístěna tak, aby uživatel nemusel příliš natáčet ruku a loket měl uložený při boku. Vertikální myš je navíc šetrnější k pohybovému aparátu, protože držení ruky ve vertikální poloze je přirozenější a méně namáhavé než držení ruky v poloze vodorovné. Testované produkty: Vertikální bezdrátová myš Yenkee YMS 5030 s ergonomickou podložkou pod myš YPM 4000BK. Splnily očekávání?: Podložka ano, ale nečeká se od ní dlouhodobá výdrž. Myš po ergonomické stránce spíše ano. Je však vhodná pro menší ruku a uživatele, kteří nepotřebují vyšší citlivost snímání povrchu pro pohyb kurzoru. Klávesnice a podložka pod ruce: Klávesnice by měla být umístěna tak, aby byly ruce uživatele položené v přirozené pozici. Důležité je, aby byly klávesy dostatečně vysoké, aby uživatel nemusel příliš zatěžovat ramena a lokty, a aby byly umístěné tak, aby uživatel nemusel příliš natáčet zápěstí. Správně položené ruce u klávesnice mohou pomoci předcházet karpálnímu tunelu, což je onemocnění, při kterém dochází k porušení nervu v ruce způsobené tlakem na něj v kloubě zápěstí. Testované produkty: Klávesnice Yenkee Panzer a podložka pro ruce ke klávesnici Yenkee YBM 5000BK. Splnily očekávání?: Podložka ano, její použití odebírá napětí pro ruce a při dlouhém psaní se jasně projevil efekt, že zápěstí není v prohnuto v nepřirozené poloze. Klávesnice očekávání ergonomická splnila napůl, jelikož její použití se zasunutou integrovanou podložkou není vhodné, natož přirozené; samotná opěrka pro ruce je krátká a ruce jsou spíše mimo ni. Po herní stránce, odezvě či funkcích je však provedená skvěle. Stolek na notebook: Používání notebooku může být pro oči a krční páteř namáhavé, pokud je obrazovka umístěna příliš nízko nebo příliš vysoko. Stolek na notebook může pomoci udržet obrazovku v optimální výšce a zároveň umožnit uživateli nastavit si pohodlné držení těla. Testovaný produkt: Chladící stolek pod notebook YSN 210. Splnil očekávání?: Spíše ne. Běžné stojany či podložky pod notebook nabízí jen malé zvednutí zařízení, což bývá nedostatečné. Stojan od Yenkee je revoluční v tom, do jaké výšky dovede notebook zvednout a udržet. Ergonomicky za mě velice v pořádku, avšak ne pro delší psaní. Po praktické stránce je však prostorný, velice těžko nastavitelný a důvěru v bytelnost jsem u něj nenašel. Ergonomická židle: Ergonomické křeslo je dobré mít, protože podporuje přirozené křivky těla a umožňuje sedět v pohodlné a zdravé poloze po celý den, což může pomoci zmírnit bolest zad, krční páteře a ramen, únavu a další zdravotní problémy. Testovaný produkt: Yenkee Fishbone ergonomická židle, nikoli křeslo. Splnil očekávání?: Bezesporu ano. S uvedenou cenou kolem pěti tisíc nabízí skvělou výšku posedu pro osoby do 190 cm, výškově nastavitelné opěrky rukou i hlavy. U opěrek rukou mi chybí čalounění. To nejdůležitější je však v zádové části, která použitou konstrukcí připomíná páteř, jejíž míru klenutí je možné nastavit tak, aby podporovala fyziologickou lordózu. Batoh: Kvalitní batoh by měl mít dobře navržené popruhy a ramenní pásy, které rovnoměrně rozloží váhu na vaše ramena a záda, což umožní snadno nosit větší zatížení a zároveň minimalizuje riziko bolestí zad, ramen a krku a únavy. Testovaný produkt: Batoh Yenkee Tarmac, který má více podob: batoh, taška, aktovka či tzv. messenger. Splnil očekávání?: Ergonomické očekávání nikoli. Designově se však jedná o povedenou aktovku do práce, která odpovídá ceně. Osobně bych si i připlatil za použití kvalitnějšího materiálu, který zvládne praní, má kovové nikoli plastové přezky nebo má spojovací popruh na hrudi.

Ergonomická myš a podložka

Ergonomická myš je dobrá pro správnou polohu ruky, při mnohahodinovém sezení u počítače bývá ruka u běžné myši v nepřirozené poloze a z dlouhodobého hlediska může vzniknout karpální tunel a bolestivost zápěstí. I já jsem pozoroval, že musím ruku pravidelněji rozcvičovat, jelikož se začínala ozývat bolest. V zápěstí mi občas lupnul kloub a ruka nezvládla tolik síly, jako dříve, proto jsem před několika lety u dvou ze tří pracovních míst přesídlil z běžné myši na vertikální. První pocity nebyly dobré. Stejně tak ani u Yenkee ergonomické myši YMS 5030. Před ní jsem měsíc v kuse používal jen běžnou myš a po nasazení vertikální myši si moje ruka musela opět zvyknout. Celkově jsem cítil napětí v předloktí, kdy ruka byla otočená v poloze, na kterou nebyla v poslední době tolik zvyklá.

Její používání a ovládání se sice vrátilo rychle, stejně jako nezapomenete jízdu na kole. To úplně první přechod před lety na vertikální myš byl bolestivý a když bolesti při používání myši ani po dvou týdnech nedocházely, říkal jsem si, že to vzdám. Nakonec jsem u vertikální myši zůstal a jsem za to rád. Yenkee myš je konstrukčně menší než předchozí tři vertikální myši, které jsem používal. Materiálově je však zpracovaná velice příjemně, uvnitř se nachází jedna AA baterie a dva přijímače micro-USB a USB-C na 2,4GHz frekvenci. Ve výsledku není vůbec těžká, posouvá se s ní dobře, klik je velice tichý, ba až bezhlučný. Tlačítka jsou rozmístěna tak, že na ně omylem nemačkáte, přitom jsou vždy „po ruce“. Jemnou nevýhodou je tlačítko v horní části myši, které přepíná mezi jednotlivými přijímači signálu, pokud chcete dát palec do úlevové polohy, jediné přirozené místo je právě až zbytečně veliké tlačítko na přepnutí.

Velikou nevýhodou je absence většího nastavení citlivosti snímače, tedy DPI. Myši disponuje nastavením DPI v hodnotě 1000 a 1600 DPI, stačí na tři vteřiny simultánně podržte obě dvě tlačítka myši. Osobně bych uvítal ještě třetí možnost nad 2000 DPI. Jelikož Yenkee 5030 disponuje malou velikostí, nemohu ji doporučit mužům s větší dlaní, já mám dlaň drobnější a i tak bych uvítal větší rozměry, abych neměl prsty tolik ohnuté. Celkový požitek z používání je však dobrý.

Ergonomická myš může být také vhodná pro lidi, kteří tráví většinu dne používáním počítače. Může pomoci zmírnit bolest ruky, bolest ramene a krční páteře, které mohou vznikat při dlouhodobém používání nevhodné myši. Stejně tak je vhodné doplnit myš ergonomickou podložkou Yenkee YPM 4000BK, která má přímo v oblasti zápěstí gelový měkký polštář a dlaň tak není ohnutá v nepřirozené poloze, ve které by utlačovala nervy a cévy. Osobně tuto podložku již využívám několik let a přibližně jednou ročně podložku měním, jelikož se želatinová gelová výplň protlačí přes látku ven. Pokud se tak nestane, tak je původní materiál již deformován do stran a zápěstí se nedostává takové podpory, jako při nové podložce. V kombinaci s vertikální myší je to však to nejlepší, co můžete pro zdraví své ruky udělat.

Ergonomická klávesnice a podložka

Ergonomická klávesnice je dobrá zejména kvůli pohodlí a správnému položení rukou při psaní na počítači. Pokud máte samostatný notebook, podložku k němu nevyužijete, neplnila by kvůli vzdálenosti klávesnice svůj účel. Pokud ji však spojíte s externí klávesnicí, ať již ke stolnímu PC nebo k notebooku, získáte velice příjemnou oporu pro své ruce. Ergonomická podložka Yenkee YPM 5000BK je navržena tak, aby podporovala přirozené křivky těla a umožňovala pracovat v pohodlné a zdravé poloze po celý den. Při kombinaci s mechanickou klávesnicí YKB 3400 Panzer se jedná až skoro o dokonalou kombinaci.

Klávesnice Yenkee Panzer nabízí pro pohodlí při psaní zadní nastavitelné nožičky, což je standard u všech klávesnic. Co však není běžné, je skládatelná podložka či opěrka pro ruce. Když je klávesnice na nožičkách, vzniká od stolové desky vysoký skok, který právě podložka pomůže překonat. Pokud tuto vestavěnou oporu použít nechcete, je možné ji sklopit pod klávesnici, je totiž skrze panty spojená s klávesnicí. V takovou chvíli se však vytvoří nakloněná rovina, kde nejvyšší bod je blíže k člověku a nižší bod je dále od něj, vzniká tak nepřirozený náklon. A jelikož mám kratší prsty, dosáhnout na vrchní tlačítka (F5 apod.) bylo náročné. Klávesnice je tedy při sklopené opěrce pro ruce nepoužitelná. Když ji vyklopíte, zaberete tím místo, ale dlaním i tak moc neulevíte, protože aby prsty v pořádku zabraly co největší pole písmen, tak jsou dlaně položeny až mimo opěrku. Panzer jako taková není ergonomický, ale má dodatečný prvek, který pokud uživatel nepoužívá, nebude se mu psát dobře.

Dobrá poloha však nastane v kombinaci gelovou podložku. Podložka není do hloubky příliš rozměrná, i tak zabere ale prostor na stole. Kombinace notebook, klávesnice a podložka je pro malé stoly nereálná. Při použití se stolním PC nebo na větším pracovním stole (60+ cm na hloubku) je však za mě naprosto nepostradatelná. Pro ruce velice přirozená pozice pro ruce a ani po mnoha hodinovém psaní jsem necítil bolesti, což běžně po dvou hodinách již cítím. Spolu s ergonomickou gelovou podložkou je tedy klávesnice pro přirozené položení rukou skvělá.

Panzer disponuje osvětlením RGB, které je nastavitelné, má tolik potřebná tlačítka ovládání hlasitosti či přepínání písní. Nechybí funkce pro hráče anti-ghosting či funkce uzamčení tlačítka Windows či Alt+Tab či Alt+F4, aby při zápalu hry nebyla probíhají hra minimalizována či zavřena. Panzer přichází spolu s vlastním programem, ve kterém nastavíte úplně každou funkci klávesy, makra, spustíte herní ochranu tlačítek či nastavíte nepřeberné množství osvětlení. Netypické je pro mě umístění FN tlačítka, které je napravo od mezerníku, po chvíli používání se však dá na to zvyknout. Negativem je pro mě nepříjemná zvuková odezva při klikání, klávesnice není tichá.

Do otevřené kanceláře a v kombinaci s někým, kdo píše buď rychle nebo tzv. datluje, může být pro kolegy otravná. Pokud jste sami a v tichu, slyšíte po stisknutí jakékoli klávesy vysokofrekvenční zvuk, který zní pár milisekund po stisknutí. V uších mi zněl, jak kdyby někdo hrál na skleničky s vodou. Oproti ergonomické myši YMS 5030, která nevydává žádný hluk, je klávesnice opakem. Psaní na ní je však pohodlné, rozložení kláves je příjemné, stejně tak i materiál. Vizuálně je potěšující i RGB osvětlení, i když z praktického hlediska je zcela zbytečné.

Ergonomická kancelářská židle

Když máte dobré křeslo, máte i dobrý posed. Vyzkoušel jsem desítky různých kancelářských křesel, nikdy jsem se však nepohyboval v kategorii ergonomických a dražších křesel. Testovaná kancelářská židle Yenkee YGC 500GY s přezdívko Fishbone sice nespadá do cenově závratné kategorie, ale spíše do cenové střední třídy. Za cenu kolem 5 000 Kč získáte ergonomické židle, které má vše pro kvalitní posed. Když sedíte na židli, které není ergonomická, může to vést k bolestem zad, krční páteře a ramen, únavě a dalším zdravotním problémům. Židle Yenkee Fishbone je navržena tak, aby podporovalo podpořilo správný posed. Disponuje nastavitelným opěradlem, a to jak výškově, tak do stran. Nevýhodou opěrek na ruce je, že jsou plastové, ocenil bych na nich čalounění, jelikož mít na nich několik hodin opřené převážně lokty, není dokonale pohodlné.

Výškově dostačuje člověku s 190 cm, aby měl nohy v pravém úhlu. Výrobce uvádí nosnost do 120 kg. Posezení na něm je velice pohodlné i na dlouhé sezení. Bederní oporu zajišťuje plastový skeleton, na kterém je možné nastavit si míru vyboulení. Nechybí ani výškově nastavitelná hlavová opěrka. Dokonce je možné naklopit i sedák, jehož náklon a výška se ovládá snadno pomocí páčky a otočného regulátoru.

Na webu výrobce se píše: „Díky unikátní konstrukci, nastavitelné bederní opěry tvořenou 9 dvoukřídlými zádovými podpěrkami dosáhnete správného držení vašeho těla. Ty kopírují tvar zad a nabízí 4 úrovně přítlaku, čímž poskytují oporu páteře a zádového svalstva ve všech směrech. S kancelářskou židlí FISHBONE se skutečně naučíte správně a pohodlně sedět.“

Mohu potvrdit, že židle mě nutila sedět jinak, než jsem zvyklý. Nevím, jestli správně, ale předpokládám to. Na pohodlném křesle jsem se vždy svezl, zde bylo uvolnění zad ne příliš pohodlné a zádová konstrukce mě nutila se rovnat.

Stolek na notebook

Stolek je vhodný pro uživatele, kteří chtějí správně držet své tělo při práci s notebookem. Když používáte notebook přímo na stole, může to vést k bolestem zad, krční páteře a ramen, únavě a dalším zdravotním problémům. To vše kvůli hrbení se nad notebookem. Stolek na notebook umožňuje nastavit výšku a sklon monitoru, takže si jej můžete přizpůsobit pro vaši výšku a tělesnou stavbu, což může pomoci zmírnit bolest zad a krční páteře.

Yenkee YSN 210 má spoustu zajímavých parametrů, udrží až 17″ notebooky, má dva tiché větráčky napájené přes USB, nastavíte jej do překvapivě vysoké pozice. V balení je i přívodní kabel k napájení větráčku, které nejsou bohužel USB k USB koncovce, ale na druhé straně se nachází DC konektor. Notebook doopravdy drží velice dobře na podložce i ve vysoké výšce a náklonu. Problémem je však nastavit stojan to chtěné polohy. Celkem šest kloubů je postupně nastavit do žádaného úhlu.

Navíc klouby nejdou vždy snadno stihnout a tedy ohnout. Síla nutná k promáčknutí a uvolnění jednoho kloubu neumožní, aby člověk nastavoval oba dva klouby současně. Je potřeba neustále hlídat, do jakého úhlu jste dali první kloub a podle toho seřídit kloub druhý. A pokud chcete vyšší výšku stojanu, musíte popřemýšlet nad tím, jak klouby vlastně ohnout, aby byla nějaká podkladová základna a podložka byla ve správném úhlu.

Pokud chcete stojan přenášet, nebude se vám pokaždé trávit několik minut tím, že jej musíte pracně nastavit a poté zase složit, navíc ve složeném stavu má skoro 50 cm na šířku, nejedná se tedy o drobný předmět. Pokud jej chcete mít stabilně na jednom místě, ušetříte čas i nervy. Na stole, na který se spíše nehodí, však budete mít neestetický prvky, který bytelností zrovna neoplývá. Na stůl je lepší si pořídit monitor a k tomu držák s ramenem. Využití stojanu bych viděl pouze na práci na gauči u konferenčního stolu. Pokud si stojan dáte navíc do vysoké polohy, nebude se vám dobře psát, protože budete potřebovat mít ruce nahoře. V kombinaci s externí klávesnicí a myší se hodí pouze, pokud zvednutí stojanu bude nízké, od toho ale lépe poslouží tradiční nakloněné podložky pod notebooky.

Batoh

Batoh Yenkee Tarmac se prezentuje jako konvertibilní, je možné jej nosit na zádech, jako tašku s krátkýma či dlouhýma ušima, v ruce jako brašnu či jej připnout na cestovní kufřík. Z pohodlí uživatel batohu zvolí preferovanou variantu a tu měnit nebude, pokud to nebude vyžadovat nějaká okolnost. Osobně preferuji nošení tašky na zádech, každopádně i nošení v ruce či po přidání přídavných popruhů se Tarmac nesel dobře. I gumy na zádové části jsou elastické a dobře se dávají na kufr.

Yenkee Tarmac slouží jako aktovka pro každodenní business casual setkávání. Není prostorově veliký a svojí šedou barvou není ani vizuálně výrazný. Je však elegantní, a červené vnitřní zpracování přidává nádech elegance. Batoh má prostor pro notebook 15,6″, i když po vložení dvou notebooků o těchto rozměrech moc prostoru na zavření nezbývalo a zip o okraj notebook vždy zadrhl. Ideálně je tedy aktovka vhodná pro notebooky menších rozměrů.

Hlavní kapsa skrývá oddělený prostor pro notebook a stejně prostorný pro dokumenty či drobné předměty jako myš či nabíječka. Kapacita 12 l neposkytuje příliš prostoru. To, jak je brašna ušitá, neumožňuje doufat při vkládání objemnějších předmětů, že se natáhne. Když používáte batoh, který není kvalitní nebo není vhodný pro váš tělesný typ, může to vést k bolestem zad, ramen a krku, únavě a dalším zdravotním problémům. Dobrý batoh má dobře navržené popruhy a ramenní pásy, které rovnoměrně rozloží váhu na vaše ramena a záda, což umožní snadno nosit větší zatížení. Může také mít vyztužené záda a polstrované ramenní pásy pro zvýšené pohodlí.

Má tedy Yenkee vhodné ergonomické produkty?

Za mě ano. Z testovaných věcí na mě velice dobře po ergonomické stránce dopadly následující produkty: ergonomická židle, podložka pod myš a ke klávesnici. Pokud budete mít podložku ke klávesnici, tak mohu doporučit i mechanickou klávesnici Panzer, která však sama o sobě moc ergonomická není, překvapila však množstvím funkcí a příjemnými klávesami s dobrým rozložením.

Nabízený stolek pod notebook sice ergonomické řešení nabízí, pro každodenní využití však není a nenašel jsem pro něj snadné využití. Samotný batoh Tarmac na ergonomii nehraje vůbec, nižší vnitřní objem mě však donutil zredukovat svoje věci, které pravidelně přenáším a tím tak snížit váhu, pod kterou jsou následně zatíženy zádové svaly. I přes absenci vyztužení zad či spojky na hrudi byl za mě velice příjemný a též hezký na pohled.

Yenkee nabízí ergonomické pomůcky pro zlepšení podmínek při sedavém zaměstnání. Za nejdůležitější považuji posed, který je následně vhodné doplnit drobnými doplňky. Je-li vaše práce v podobě mnoha hodin každodenně u počítače, pořiďte si na sezení takové křeslo, které vás podpoří ve správném sedu, třeba Yenkee Fishbone. Pokud můžete, pořiďte si i další vhodné doplňky, začal bych podložkami a pokračoval na myš. Pokud spíše chodíte mezi schůzkami, zvolte zmíněný batoh, ale pozor, stolek na notebook do něj nedáte. K takové sestavě bych doplnil jen bezdrátovou myš, osobně nejsem příliš zastánce trackpadů a trackpointy jsou dnes již spíše vzácností.

U počítače prosedím třetinu dne, možná až pozdě jsem si uvědomil, že bych měl dbát i na to, jestli sedím správně a jaké příslušenství pro to využívám. Rád tedy vidím, když se firmy zapojují do tvorby věcí, které podporují správný posed a obecně držení těla. Jak vnímáte vy důležitost správného držení těla při sedavém způsobu zaměstnání?

Za poskytnutí produktů děkujeme české distribuci Yenkee.



Yenkee ergonomické doplňky pomohou od bolesti v kanceláři, přechod na ně však může bolet [uživatelská recenze]

