WhatsApp začíná testovat režim obraz v obraze pro videohovry na iOS

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp za letošní rok představil nespočet zajímavých novinek a vylepšení. O těchto novinkách vás pravidelně informujeme na našem webu. Další novinkou, která je ve fázi testování, je režim obraz v obraze (PiP – Picture in Picture) pro videohovory, kterou WhatsApp testuje v aplikaci pro iOS.

WhatsApp testuje novou funkci

Verze se prozatím nachází ve fázi beta, takže potrvá ještě nějaký čas, než se dostane do ostré verze aplikace. Funkce Picture in Picture je na platformě Android k dispozici již několik let, ale na iOS přišla až s aktualizací systému na verzi iOS 14. S příchodem této aktualizace získaly některé aplikace (např. Youtube) možnost přehrávat video v malém okně na ploše.

Podle informací by se nová funkce mohla do ostré verze dostat po Novém roce, přesnější termín ale zatím nebyl uveden. Pokud byste si chtěla beta verzi aplikace vyzkoušet, nebo se do testování zapojit, můžete tak učinit na tomto odkaze. Bohužel ale o beta testování je veliký zájem a proto bývá beta neustále plně obsazená.

Zdroje: xda-developers.com, about.fb.com



