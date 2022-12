Spotify pracuje na integraci HealthKit pro poskytnutí nabídky hudby na základě cvičení a zdravotních údajích

Zdroj: Dotekománie

Spotify patří mezi jednu z nejoblíbenějších hudebních služeb. Uživatelům jsou nabízeny různé hudební seznamy, které sestavuje přímo Spotify a které jsou laděny do různých kategorií ať dle žánrů, nálady, k různým příležitostem a podobně. Nově Spotify pracuje na integraci své aplikace pro iOS a Apple HealthKit.

Spotify možná pracuje na nové funkci

HelthKit je API rozhraní, které zpřístupňuje aplikacím třetích stran data z aplikace Zdraví. Chris Messina na svém Twitteru uvedl, že objevil v kódu aplikace podporu API HealthKit, což znamená, že by měla služba Spotify přístup k datům z aplikace Zdraví. Podle Chrise Messiny by tato data měla být využita pro sestavování hudebních playlistů, které by uživatele měly lépe motivovat k tréninku právě na základě dat o zdraví. Spotify by tak vybírala skladby podle typu cvičení, nebo jeho intenzity.

O tom, zdali bude Spotify mít možnost sbírat data musí udělit uživatel, proto se v aplikaci objeví oznámení, které bude muset uživatel potvrdit, že se sběrem souhlasí. Tato funkce není prozatím pro uživatele k dispozici a rovněž sama společnost Spotify se k tomuto nevyjádřila. Budeme si tedy muset chvíli počkat, zdali se informace od Messiny potvrdí.

Zdroj: 9to5mac.com



