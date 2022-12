OnePlus 11 se zřejmě představí již tuto sobotu [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 14. 12.

OnePlus zveřejnilo na sociální síti Weibo v Číně pozvánku na událost, která se bude konat 17. prosince, tedy tuto sobotu. Očekává se, že dojde k uvedení OnePlus 11, přičemž globální představení bude o něco později. I tak se zřejmě dozvíme všechny zásadní informace.

Aktualizováno 5. 12.

Věrohodný zdroj @onleaks dnes zveřejnil podobu nadcházející novinky OnePlus 11. Mělo by se jednat o takřka finální podobu, ale na samotné potvrzení si budeme muset počkat až do oficiálního představení. Původně se tento model měl představit jako OnePlus 11 Pro, ale údajně došlo na několik změn a zřejmě nebude další verze.

Aktualizováno 26. 11.

Sice se spekulovalo, že by OnePlus 11 mohl být prvním smartphonem s novým procesorem Snapdragon 8 Gen 2, ale nakonec prvenství uzmul model Vivo X90 Pro. I tak má OnePlus stále šanci na globálním trhu, jelikož Vivo zatím neoznámilo dostupnost mimo Čínu.

O čem se ale nyní spekuluje, je použití úložiště UFS 4.0, které má více než dvojnásobné hodnoty, co se týče například čtení a zapisování dat. Dá se předpokládat, že dojde i na použití operační pamětí LPDDR5X. Nejvybavenější verze by měla mít RAM o velikosti 16 GB. Více informací není k dispozici, byť se například spekulovalo například o použití keramiky, ale to se jeví jako nepravděpodobné.

Původní článek 19. 11.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 byl představen před pár dny v půlce listopadu, a to znamená, že výrobci telefonů se předhánějí v oznámeních, jak rychle budou čip nové generace používat. Krátce poté, co společnost Oppo oznámila, že bude Snapdragon 8 Gen 2 používat v následujícím top modelu, potvrdila to samé pro své telefony i její sesterská společnost OnePlus.

Nejdříve Čína, pak Evropa?

Název OnePlus 11 je uveden v příspěvku výrobce na Weibo, ve kterém se píše, že příští telefon bude poháněn nově představeným Snapdragonem 8 Gen 2. V překladu příspěvku se dokonce uvádí, že společnost „bude první“, kdo bude mít telefon s tímto procesorem. Uvidíme, zda je to přesné a zda se dočkáme odhalení dalších telefonů s tímto čipem dříve, než bude k dispozici OnePlus 11.

OnePlus 11 se na trhu možná objeví ještě před koncem roku. Pokud tomu tak je, zůstane pravděpodobně několik měsíců pouze v Číně. I tak bychom se ale nové generace dočkali dříve, než u tomu bylo zvykem. OnePlus ročně představí jen jeden top model, nově by to spolu s OnePlus 10 Pro 5G byl již druhý nejvyšší model od této společnosti v letošním roce.

OnePlus upustila u modelu s číslem deset od dvou verzí top varianty a základní verze. Přišla s jedním telefonem, který nazvala OnePlus 10 Pro 5G. Nově by se mělo upustit od lehce zmatečného značení a vrátit se k běžnému označení jejich vrcholné řady, telefon by neměl mít přídomek Pro ani 5G. Jestli bude následovat nějaká opravdová Pro verze, není zřejmé. Co víme jistě, je to, že partnerství OnePlus a Qualcommu u vlajkových lodí bude pokračovat.

Na internetu dostupné informace předpovídají 6,7palcový QHD+ AMOLED displej, až 16 GB RAM, 5 000mAh baterii a 100W nabíjení. Očekává se, že fotoaparát bude mít rozlišení 50 Mpx spolu s ultraširokoúhlým fotoaparátem s rozlišením 48 Mpx a teleobjektivem s rozlišením 32 Mpx. Vše poháněno již zmíněným Snapdragonem 8 Gen 2. Pravděpodobně se vrátí i tzv. alert slider neboli mechanický posuvník na boční straně telefonu, díky kterému lze rychle přepínat mezi zvukovými režimy. Od něj bylo u nejvyšší třídy upuštěno u modelu OnePlus 10T.

Zdroje: m.weibo.cn, androidpolice.com, xda-developers.com, gadgetgang.com



Domů » Články » OnePlus 11 se zřejmě představí již tuto sobotu [aktualizováno]

reklama reklama