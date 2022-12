Další klon Watch Ultra přichází od Pebble

Zdroj: PebbleCart

Značka Pebble v rukách neznámé společnosti z Indie se postarala o další kopii hodinek od společnosti Apple. Po klonu 8. generace Watch míří nyní do prodeje poměrně slušná napodobenina hodinek Watch Ultra, která v jejich podání nese název Cosmos Engage. Nicméně stránka výbavy si vysloužila jen nutný základ a tomu také odpovídá nastavená prodejní cena.

Design to nezachrání

Pouzdro vyrobené ze slitiny zinku vyplňuje 1,95palcový IPS displej s rozlišením 385 x 320 pixelů nebo jasem do 600 nitů, mj. pro srovnání Watch Ultra mají 2 000 nitů. Ovšem určitě překvapí přítomná funkce Always On Display. Vnitřní část toho sice moc o sobě neprozrazuje, ale uživatelé mohou počítat alespoň s výdrží okolo 4 až 5 dnů.

Za zmínku ještě stojí zvýšená odolnost IP67 či možnost telefonování po spárování přes Bluetooth 5.0. Zespodu nechybí ani snímač tepové frekvence. Výbavu lze uzavřít silikonovými řemínky, hlasovým asistentem, funkcí sledování spánku a bezdrátovým dobíjením. Prodejní pulty budou nabízet dvě barvy pouzdra a čtyři barvy řemínku.

Doporučená cena po přepočtu činí 2 058 Kč, i když aktuálně platí 47% sleva, kdy cenovka vychází na pouhých 1 097 Kč.

