Moto X40 se Snapdragonem 8 Gen 2 se ukazuje na prvních snímcích [aktualizováno]

Aktualizováno 13. 12.

Společnost Motorola si nachystala zřejmě představení modelů Moto X40 a Moto X40 Pro na 15. prosince, aspoň soudě dle aktivity na sociální sítích v Číně. Současně se dozvídáme, že základní model bude mít zřejmě 68W nabíjení, verze Pro pak 125W nabíjení skrze USB C. Dá se očekávat, že se s nějakým zpožděním následně dostanou novinky na globální trh s názvy v rámci řady Edge.

Aktualizováno 29. 11.

Postupně se ukazují informace o modelu Moto X40. Již se více méně ví, že se o výkon bude starat Snapdragon 8 Gen 2, ale nyní se objevila informace, že také budou použity nejrychlejší operační paměti LPDDR5X. Pokud by Motorola chtěl nabídnout co nejvyšší výkon, tak bychom se nedivili, kdyby v mobilu bylo úložiště v nejnovější verzi UFS 4.0. Bonusem navíc má být certifikace IP68, takže mobil by měl vydržet i ponoření do vody. Samotné představení se má odehrát v prosinci pro čínský trh. Globální by se měl dočkat později, přičemž se zřejmě název změní na Motorola Edge 40 Pro.

Aktualizováno 18. 11.

Podařilo se zachytit certifikační proces smartphonu, díky kterému se dozvídáme, že mobil bude podporovat 125W nabíjení. Některé náznaky ale poukazují i na to, že X40 bude název pro Čínu, zatímco v Evropě bude mobil prodáván jako Motorola Edge 40 Pro. To je celkem běžná praxe, ale budeme si muset počkat na potvrzení. Kromě toho jiné certifikace poukazují i na to, že by Motorola Edge 40 Pro/Motorola X40 bude podporovat i eSIM.

Aktualizováno 28. 10.

Po pár dnech od prvních spekulací se objevují fotografie nadcházející novinky od Motoroly díky certifikačnímu procesu v Číně. Kromě toho se dozvídáme i některé specifikace. Například displej bude mít 165Hz frekvenci. Operační paměti budou typu LPDDR5x, tedy nejmodernější a nejrychlejší na současném trhu. Přední kamera by měla nabídnout 60MPx rozlišení. Na další informace si budeme muset počkat, minimálně do oficiálního představení. Kdy se tak ale stane, zatím nevíme.

Původní článek 24. 10.

Čínská společnost Lenovo pod vlastněnou značkou Motorola připravuje mobilní novinku nesoucí název Moto X40, která později na mezinárodní trh dorazí jako Moto Edge 40 Pro. Předchozí generace Moto X30 dorazila začátkem září loňského roku, takže už teď má výrobce menší zpoždění, pokud by chtěla dodržet roční rozestup mezi oběma modely.

Nezvyklé spojení

Jedním z hlavních lákadel bude očekávaný procesor Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu, který se postupně dostane do většiny novinek z vyšší třídy. V každém případě Moto X40 má patřit mezi nejlevnější zástupce právě s touto čipovou sadou, což může být dalším prodejním argumentem. Podle jiného zdroje lze vpředu také vyhlížet OLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí přes 100 Hz.

Zadní stranu nejspíš obsadí celkem tři objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 50 + 50 + 12 MPx. Navíc v certifikační databázi CCC byl telefon odhalen pod kódovým označením XT2301-5, kde mu byla připsána i technologie rychlého 68W nabíjení. Jestliže nejbližší dny přinesou nové informace kolem Moto Edge 40 Pro, tak je rovnou můžeme očekávat na seznamu specifikací u Moto X40. Ovšem Moto Edge 40 Pro přijde až po samotném uvedení Moto X40.

