Nejlepší koloběžky v Česku brutálně zlevnily, ušetříte přes 30 tisíc [komerční článek]

Chcete nejlepší elektrokoloběžku za tu nejnižší cenu, co se kdy prodávala? Koloběžky KAABO padly do vánočních slev a jsou teď levnější, něž kdykoli předtím. Mnohem dostupnější jsou téměř všechny modely, včetně toho nejlepšího s dojezdem až 180 km, na kterém momentálně ušetříte neuvěřitelných 31 tisíc.

Elektrokoloběžky KAABO

Elektrokoloběžky KAABO patří k těm nejlepším na trhu, což dokazuje i fakt, že jeden z modelů – Mantis 10 Plus – si loni vysloužil titul nejlepší elektrokoloběžky roku. Na českém trhu nemají prakticky konkurenci, a to hlavně díky bytelné konstrukci, odpružení předního i zadního kola, kvalitnímu brzdovému systému a především pak díky nevídaným parametrům. KAABO koloběžky totiž nabízí dojezd až 180 km na jedno nabití, nosnost až 150 kg a obří výkon díky až 2 x 2000W motorům. Jsou tak ideální nejenom na rychlé cestování po městě, na jízdu do práce a zpět, ale hravě zvládnou i náročnější výlety do přírody.

Pokud sobě nebo někomu jinému chcete na Vánoce udělat radost a koupit některou z elektrokoloběžek KAABO za nejnižší cenu, co se kdy prodávala, máte ideální příležitost. Prakticky všechny modely jsou nyní u Mobil Pohotovosti dočasně zlevněné, nicméně ještě nižší ceny najdete u variant označených jako ROZBALENO, kterých je jen omezené množství. Jedná se přitom o nikdy nepoužité a dokonce ani nesložené kusy s kompletním balením, na které se vztahuje i plnohodnotná prémiová záruka.

Ceny rozbalených elektrokoloběžek KAABO:

Dokonce i rozbalené koloběžky si můžete u Mobil Pohotovosti pořídit na splátky, kdy vás vyjdou už od 431 Kč měsíčně. Ke všem modelům také získáte prémiovou záruku, která spočívá v tom, že v případě jakýchkoli komplikací u vás servisní středisko koloběžku vyzvedne a poté plně funkční a opravenou zase přiveze. Ke koloběžkám KAABO si také u Mobil Pohotovosti můžete pořídit celou řadu náhradních dílů a doplňků, včetně pneumatik, brzdových disků a brašen na řídítka.



