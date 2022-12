Zdroj: AndroidPolice (se souhlasem)

Google v poslední době má poměrně zvláštní strategii v případě představování novinek. S několikaměsíčním předstihem ukáže několik renderů chystané novinky a až následně dojde na plnohodnotné představení se všemi detaily. Již nyní víme, že se dočkáme tabletu série Pixel, ale mezitím se chystá ještě verze Pro, tedy vylepšený model.

Pixel Tablet Pro

O základním tabletu máme jen kusé informace, byť již nyní víme, jak bude přibližně vypadat. Dokonce se objevily fotografie prototypu. Ten byl k dispozici k prodeji na platformě Facebook MarketPlace. Mezitím, co si počkáme na oficiální představení, tak se začínají čím dál více objevovat informace o zařízení s kódovým označením tangorpro, což by měl být právě Pixel Tablet Pro.

Zdroj: GSMArena (se souhlasem)

Zatím nevíme, jestli zde bude rozdíl ve velikosti displeje, ale dle náznaků se má nabídnout lepší přední panel. Možná bude mít vyšší rozlišení a obnovovací frekvenci. Zajímavou informací je i to, že by měl dostat na zadní straně ještě jeden senzor. Mělo by se jednat o telefoťák, což je relativně zvláštní, jelikož bychom spíše očekávali ultra širokoúhlý snímač.

Novinka by měl nabídnout Tensor G2 procesor, zatímco běžný tablet bude mít první generaci. Posledním známým rozdílem má být velikost operační paměti, která by měla být větší. Je zde samozřejmě možnost, že se Google rozhodne vydat Pixel Tablet Pro později nebo vůbec, ale na to si budeme muset počkat minimálně do oficiálního představení běžné verze.

Zdroje: 9to5google.com, androidauthority.com



Domů Články Google zřejmě chystá ještě jeden tablet, dostane přívlastek Pro

reklama reklama