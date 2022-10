Motorola plánuje model Moto G72 [aktualizováno]

Moto G71; Zdroj: Motorola

Aktualizováno 30. 9

Po měsíci zde máme opět informace o chystaném modelu G72 od Motoroly. Vypadá to, že původní spekulace patřily k jinému mobilu, jelikož nyní zdroje naznačují, že tento smartphone dostane procesor Helio G99 od Mediateku, tedy nejlepší pro střední třídu bez 5G. Na zadní straně má dominovat 108MPx foťák, který bude doplněn o 8MPx a 2MPx senzory. Displej by měl být typu AMOLED se 120Hz frekvencí. Kromě toho se objevuje i údajný obrázek nadcházející novinky.

Původní článek 27. 8.

Do produktové řady Moto G se brzy dostane mobilní novinka s označením G72, která jako první pravděpodobně přijde ve 4G provedení. Společnost Motorola začíná sbírat potřebné certifikace pro uvolnění do prodeje, což nám zajistilo přísun dostatečného množství specifikací. Telefon bude mít v rámci trhu namířeno jen do nižší střední třídy.

Nic žhavého

Model s kódovým označením XT2255 by měl získat méně rozšířený procesor Helio G37 od MediaTeku, který se prezentuje jako základní řešení pro zařízení zaměřené na hraní her. K osmijádrovému čipu mají připojit 6GB a 8GB operační paměť RAM s možností virtuálního rozšíření o další 4 GB. Konfiguraci předního panelu zatím neznáme, ale ukáže se v něm 16megapixelová selfie kamerka.

Baterie s kapacitou 5 000 mAh bude podporovat technologii rychlého 33W nabíjení. Záda údajně obsadí celkem tři objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 48 + 8 + 2 MPx. Posledním dílkem do dnešní skládačky je technologie NFC pro bezkontaktní placení v obchodech. Prodejní cena se po vzoru ostatních zařízení v sérii může pohybovat okolo 5 000 Kč. Jestliže má tento přírůstek dorazit během nejbližší tiskové konference, tak už začátkem září lze očekávat jeho oficiální uvedení.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, 91mobiles.com

