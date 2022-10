Realme 9; Zdroj: Realme

Realme se poměrně hodně vyřádilo s jednou sérii mobilů, v rámci které jsme se dočkali modelů Realme 9i 5G, Realme 9i, Realme 9 LTE, Realme 9 5G, Realme 9 Pro+ a Realme 9 Pro. Kromě toho některé měly stejný název s různými specifikacemi. Dle dostupných informací se chystá první nástupce v podobě modelu Realme 10.

Zatím s LTE

Realme 10 by mělo navázat na úspěch předchozí série. K představení by mělo dojít ještě v tomto roce, ale zatím nevíme, kdy se tak stane. Vzhledem k tomu, že mobil prochází certifikačními procesy pod označením VCB3HDUH, tak do představení asi nezbývá moc času. Odhadujeme, že by se novinka mohla představit již tento měsíc.

Zatím nevíme, jak bude mobil vypadat ve své plné kráse, ale díky úřadu FCC se dozvídáme jeho obrysy. Kromě toho se ukazuje, že Realme tentokrát použije jen dva foťáky na zadní straně. Již základní verze Realme 9 lákala na 108MPx snímač, takže asi dojde na opětovné použití. Sekundární snímač bude jen asi pro dodatečné efekty.

Díky záznamu v benchmarku se také dozvídáme, že se o výkon bude starat Helio G99 od Mediateku, který by měl mít k dispozici 8 GB operační paměti. O energii se postará 5000mAh baterie s podporou 33W nabíjení. Bohužel není známo více specifikací, ale asi se v dohledné době objeví další informace ještě před samotným uvedením mobilu na trh.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Realme 10 dává o sobě znát

reklama reklama