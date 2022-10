Huawei má zřejmě plán, jak přinést na trh 5G mobily

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Huawei aspiroval na největšího výrobce smartphonů na světě, ale vše bylo zhaceno sankcemi ze strany USA. Ty mají dopad na softwarovou výbavu mobilů a také i na samotný hardware. Zatímco bez Google služeb a aplikací lze uvést na trh konkurenceschopný mobil s dobrým poměrem ceny a výkonu, tak bez klíčové technologie v 5G je konkurenceschopnost značně oslabena. Huawei ale asi má plán na příští rok, jak se vrátit do segmentu 5G mobilů.

5G a Huawei

Ještě před nějakou dobou bylo 5G jen takovým pozlátkem u mobilů, ale v čím dál více záleží na této technologii, zejména s ohledem na zvyšující se rozšíření pokrytí v jednotlivých státech. Huawei ale nemůže nasadit kvůli sankcím tuto technologii do mobilů, což se ukázalo na nedávných novinkách Huawei Mate 50 a Nova 10 (první dojmy). Zde jsou v podstatě použity moderní SoC, ale byly ochuzeny o 5G a nabízí maximálně podporu pro LTE.

Financial Times získal informace, že by to příští rok mohlo změnit a Huawei by mohlo na trh uvést mobily s podporou 5G, přičemž zřejmě nedojde na porušení sankcí. Výrobce by měl použít SoC čínských výrobců, ale je zde menší problém. Technologicky jsou pozadu a nemohou plně konkurovat čipům od Qualcommu nebo Mediateku.

Při dobře zvolené marketingové strategii by ale firma mohla teoreticky uspět, ale musela by nasadit ceny mobilů velmi agresivně, aby byly pro případné zákazníky zajímavé. Huawei se bude muset také vyrovnat zřejmě i s faktem, že procesory nebudou mít nějak velký výkon. Samozřejmě se zde ještě nabízí možnost, že Huawei půjde starší cestou, kdy modem nebyl přímo součástí SoC.

Huawei ale již nyní má na trhu mobily s 5G a dokonce s možnou podporou Google služeb a aplikací. Jen byste novinky nemohli hledat pod samotnou značkou Huawei. Již jsme vás informovali, že tento čínský výrobce dodává své mobily jiným značkám, které je uvádí na trh se vším všudy. Příkladem jsou Hi Nova nebo TD Tech, ale mobily pod těmato značkami míří převážně na čínský trh.

