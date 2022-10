Spotify odkoupilo společnost, která bude hlídat podcasty

Zdroj: Dotekománie

Spotify se čím dál více soustřeďuje i na podcasty, do kterých investuje nemalé prostředky. Je zde ale tak trochu problém se samotným obsahem. Vzhledem k tomu, že tento typ produkce obsahuje i subjektivní názory, musí společnost hlídat, o čem se mluví. Zejména se musí zaměřit na detekci nevhodných vyjádření. V tomto ohledu má napomoci s hlídáním nová akvizice.

Spotify a hlídání obsahu

Jednou z forem, jak hlídat samotný obsah podcastů, je samozřejmě přímý poslech, v rámci kterého musí vyhodnocovat pracovníci, jestli nejsou součástí i názory, které by se mohly hodnotit jako nevhodné, urážlivé nebo propagující nenávistné postoje. Problém ale vzniká při velkém množství pořadů a také samotných dílů. Spotify by muselo jednoduše najmout velké množství lidí pro kontrolu.

Do celého procesu hlídání obsahu byla už od roku 2020 zapojena společnost Kinzen, která využívá pokročilé algoritmy i samotné expertízy profesionálů pro identifikaci nevhodného obsahu, nebo takového, který by porušoval komunitní pravidla společnosti Spotify. Ta se nakonec rozhodla, že nejlepší cestou bude odkoupení Kinzen a přímého zapojení do platformy.

Plánují se investice a také rozšíření působení na maximum jazyků a také dialektů. Spotify tak získává nástroj, který pomocí strojového učení může vytypovávat nevhodný obsah. Tato akvizice by měla přispět ke zkvalitnění podcastů na platformě Spotify. Je ale otázkou, jak moc přesný a přísný bude samotný systém, jakmile dojde k jeho rozšíření. Ne vše, co je například v jedné zemi považováno za nevhodný obsah, musí být zákonitě nevhodné v jiné.

Zdroje: newsroom.spotify.com, engadget.com

reklama reklama