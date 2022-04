Zdroj: Xiaomiui

Huawei má další přírůstek pod značkou Hi Nova

Necelý týden nám uběhl od představení posledního modelu Hi Nova 9 SE 5G a společnost Huawei si opět říká o slovo. Právě je dokončen zástupce s názvem Hi Nova 9z 5G, který pořídíte v předprodeji jen do pátku 6. května. Z pohledu specifikací se stane velmi slušným konkurentem pro telefony ve vyšších patrech střední třídy.

Neztratí se v davu

Vpředu se nachází 6,67palcový displej s Full HD+ rozlišením nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor pro selfie kamerku je umístěn vlevo nahoře a obsazuje ho 16megapixelový snímač. Uvnitř běží procesor Snapdragon 690 od Qualcommu, kterému byly přišity dvě hardwarové konfigurace (8GB RAM + 128/256GB úložiště). Celkovou výdrž zaštiťuje 4 300mAh baterie včetně technologie rychlého 66W nabíjení.

Čínský výrobce uvádí, že zařízení z 0 % na 60 % nabijete za pouhých 17 minut či hodnoty 100 % dosáhnete za stále úctyhodných 40 minut. V zadní části čeká trojice objektivů fotoaparátu ve složení hlavní 64MPx, ultraširoký 8MPx a 2MPx makro snímač. Budoucí majitelé mohou vybírat ze dvou barev (černá, zelená) za cenu v přepočtu od 6 347 Kč, přičemž vyšší varianta (8 + 256 GB) stojí 7 053 Kč.

Zdroje: xiaomiui.net, gizmochina.com



