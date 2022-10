Google Meet (Duo) dostává pozměněné rozhraní

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se snaží nabídnout jednu službu pro videohovory, ale samotný proces není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Dokonce musel ustoupit a zvolit trochu mírnější cestu k přerodu. Duo a Meet se spojují do jedné služby, která nabídne to nejlepší z obou světů. Původní aplikace Duo se přejmenovala na Meet a integruje do sebe služby z původního Meet. Nyní zde máme další změnu, která by tomu měla napomoci.

Když se z Duo stává Meet

Sice ve svém mobilu můžete mít v podstatě tři aplikace pro videohovory od Googlu, tak ve skutečnosti dvě ikony patří jedné aplikaci. Než tyto zmatky opadnou, tak zde máme další aktualizací Google Meet (původní Duo). Mění se totiž samotné prostředí, které se nově podobá více běžným aplikacím od Googlu.

Místo jednoduchého rozhraní, kde se menu schovávalo pod třemi tečkami, tak zde máme nově boční menu, tedy hamburger menu. Zde se toho moc neskrývá. K dispozici jsou tři položky, kde ta první se zaměřuje na soukromí, druhá na nastavení a poslední je pro nápovědu. V nastavení je pak účet, nastavení volání a nastavení schůzek.

Současně s touto změnou se v aplikaci nově objevuje profilová ikona z vašeho účtu, která současně slouží pro otevření menu. Právě zde můžete jednoduše přepnout, který účet se má používat. Samozřejmě jsou aktivní všechny, co se týče volání, ale je zde spíše o seznam kontaktů. Lze se tak přepínat mezi soukromým účtem a pracovním. Novinka by měla být již na vašem zařízení.

Zdroje: 9to5google.com, androidcentral.com

reklama reklama