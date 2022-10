Twitter představil nový vzhled pro soukromé zprávy

Zdroj: Dotekománie

Nedávno se sociální síť Twitter pochlubila možností sdílení tweetů do Stories na Instagramu. Nyní zde ale máme podstatnější změnu, která se dotkne více uživatelů. Twitter se rozhodl změnit vzhled sekce pro soukromé zprávy. Nový design by se měl již nyní šířit, ale asi to nějakou dobu potrvá.

Uhlazenější vzhled

Jak je ukázáno níže, tak rozdíl mezi starší verzí a novou není nějak moc drastický. Nová podoba je více laděna do bílé barvy, což jde vidět na pozadí. Šedá barva je nově určena pro zprávy od druhého kontaktu a také pro samotné pole editování, respektive psaní zprávy.

Modrá barva byla mírně zredukována, jak jde vidět například u ikonografických prvků. Na obrázku níže jde vidět více rozdílů. Například boční menu bylo nahrazeno profilovou fotkou uživatelského účtu. Místo tří teček se zde nově nachází přesnější ikona pro nastavení. Některé prvky jsou o něco tmavší a například spodní řada tlačítek již není modrá.

Zatím bohužel nevíme, jak se tyto změny dotknou tmavého režimu, zejména s ohledem na jednotlivé barvy. Kdy se změna dostane ke všem uživatelům, zatím nevíme.

