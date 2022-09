Google údajně pracuje na kompaktní verzi smartphonu Pixel

Zdroj: Google

Pixely 6 byly, a stále i bezesporu jsou skvělé smartphony i přes občasné výrobní vady například vadnými displeji. Oproti předešlým generacím ale ztratily jeden ze základních prvků své identity. Pixely 6 a 6 Pro totiž výrazně narostly, což nemuselo mnoho fanoušků potěšit, jelikož smartphony od Googlu byly vždy oblíbeny také pro své kompaktní rozměry. Nyní se ale začínají objevovat informace o tom, že Google údajně pracuje na novém modelu, který by se měl vrátit zpět ke kompaktním rozměrům.

Pixel Mini?

Co se týká aktuálně dostupných informací, prozatím toho o chystané novince příliš nevíme. Známý leaker @digitalchatstation zveřejnil, že Google chystá nový top model v kompaktním těle, průstřelem uprostřed displeje a designem korespondujícím se zbytkem nadcházející série Pixelů. Kódové označení údajně zní neila. Není tak zcela jasné, jak velký displej by mohla novinka dostat, s největší pravděpodobností by se ale jeho úhlopříčka mohla pohybovat okolo 6 palců, podobně jako u Pixelu 6a.

Otázkou ale zůstává, jak velký by byl o údajnou novinku zájem. Dnešní trendy jasně ukazují, že uživatelé povětšinou preferují větší smartphony. Své by o tom mohl říct například Apple se svým iPhonem Mini, který se prodával výrazně pod očekáváním, přičemž mezi aktuálními iPhony 14 již verzi Mini nenajdeme vůbec. Není také zcela jasné, zda jsou tyto informace 100% relevantní, Pixely 6 totiž měly kódová označení podle ptáků a koček (birds a cats).

