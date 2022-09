Google Mapy dostávají integraci aplikace Zprávy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google do své služby Mapy integroval mnoho funkcí, které se hodně soustřeďují na sociální prvky a do jisté míry jsou v dnešní době takovou sociální sítí, ale jde zde i o komunikaci. U firem lze najít odkaz na webové stránky, informace o otvírací době, vytíženosti a také zde bývá i telefonní číslo. Nově je ale k dispozici i chat.

Mapy a chatování

Pokud nemáte možnost nebo nechcete volat do nějaké firmy, tak se nabízí nová funkce v podobě Chatu. Najdete ji v aplikaci Google Mapy a i v samotném vyhledávání, jak je vidět na prvním obrázku níže. Samozřejmě je zde podmínka, aby danou funkci aktivovala samotná firma.

Po kliknutí na ikonu chatu se aktivuje aplikace Zprávy ve svém kompaktním zobrazení. Je zde nutné, abyste měli u této aplikace napojený Google účet. Následně můžete komunikovat s firmou skrze chat. V tomto případě se zřejmě nepoužívají SMS ani RCS, ale jde o specifický chat mezi vaším Google účtem a samotnou společností.

Jde o zajímavou integraci, ale nemusíte se obávat, že by došlo ke sdílení vašeho telefonního čísla nebo e-mailu. Firma vidí jen vaše jméno a profilový obrázek, tedy to, co máte i svého Googlu účtu. Jde tedy o velmi jednoduchou a rychlou komunikaci s jakoukoliv firmou. Kromě samotného názvu v chatu jde vidět i informace, jak rychle lze očekávat reakci.

Samotná konverzace je synchronizována napříč vašimi zařízeními, kde máte aplikaci Zprávy a je napojen Google účet. Pokud funkci ještě nevidíte nebo jste ji nikde nezaznamenali, tak je možné, že teprve dochází k pozvolnému aktivování.

