Drony s kamerou pod lupou – jak najít ten pravý pro vaše potřeby? Vzdušín zná odpověď! [komerční článek]

Baví vás fotografování a chcete jít s dobou? Tak to by vaše fotoalbum určitě nemělo postrádat snímky pořízené z ptačí perspektivy. A nemusíte kvůli nim šplhat do nebezpečných výšek! Technologický vývoj se za poslední roky pořádně posunul, takže už i amatérští fotografové mohou využívat výhod, které nabízejí drony s kamerou.

Pořizování leteckých snímků a videí proměňují v jednoduchý úkol. S fotoaparátem si můžete snadno zaletět, kam se vám zlíbí, a konečně zachytit vaše oblíbená místa z takových úhlů, o kterých jste si dříve mohli nechat jen zdát.

Jenže jak takový dron s kamerou vybrat? S tím vám dnes poradíme! Spojili jsme se totiž se specialisty z e-shopu Vzdušín.cz, který je úspěšným prodejcem dronů vlastní značky AERIUM. Společně jsme dali dohromady základní tipy, které vám pomohou najít ten nejlepší dron s kamerou pro vaše potřeby.

Hledejte funkce pro létání bez nehod

Pokud jste s dronem ještě nikdy nelétali, nepočítejte s tím, že hned na první pokus pořídíte snímky jako z předních cestovatelských magazínů. Ovládání vyžaduje trochu zručnosti a cviku, než se vám podaří se dronem natolik sžít, že budete schopni zároveň řešit věci jako světlo či kompozici fotky.

Mnoho fotografů, kteří drony s kamerou používají, doporučuje začít s levnějším dronem a na nákup pokročilejšího modelu se vrhnout až poté, co si ovládání plně osvojíte.

Dnes už ale tento krok může být zbytečný. Řada pokročilých dronů totiž přichází s funkcemi, které ovládání podstatně usnadňují, a tak zároveň snižují riziko nehody. Příkladem je i několik dronů AERIUM – ty se například umí automaticky vyhýbat překážkám a rozpoznávat gesta nebo disponují takzvaným headless módem (když dron nasměrujete například vpravo, poletí napravo od vás – ne od jeho přední strany).

Nepodceňujte stabilizaci obrazu

Asi byste si nekoupili fotoaparát, aniž byste brali ohled na to, jakou kvalitu snímků a videí dokáže zajistit. Při nákupu dronu s kamerou tedy budete logicky postupovat podobně.

Základem je dostatečně vysoké rozlišení fotografií a videí, které vám zajistí ostré detaily. V rámci nabídky dronů AERIUM, ale i jiných značek, máte k dispozici varianty schopné fotit a natáčet až v 6K (6144×3456 px). Při volnočasovém fotografování si ale ze začátku vystačíte i s menším rozlišením.

Pokud ale chcete, aby vaše záběry vypadaly opravdu pěkně, neobejdete se bez stabilizace obrazu. Nejlepší variantu představují drony s kamerou, které mají zabudovaný gimbal. Ten totiž udržuje kameru ve stabilní pozici navzdory tomu, že se dron pohybuje, díky čemuž efektivně zabraňuje otřesům a rozmazaným snímkům.

Podstatná je i doba letu

Stejně jako každé zařízení poháněné bateriemi, i drony nabízejí pouze omezenou dobu provozu. Jak potvrzuje většina dronů AERIUM, standardní doba letu se pohybuje okolo 20–30 minut. Pokud tedy plánujete fotit a natáčet déle, určitě doporučujeme rovnou objednat i náhradní baterie.

Vyšší cena nemusí přinést více muziky

Obecně lze samozřejmě říct, že dražší drony vydrží ve vzduchu déle, urazí větší vzdálenost a nabízí kvalitnější kameru i pokročilejší funkce. Vyšší cena však automaticky neznamená lepší dron – vždy byste tedy měli sledovat především to, zda parametry dronu a také jeho recenze odpovídají vašim požadavkům a potřebám.

3 nejlepší drony s kamerou z hlediska poměru ceny a kvality

V e-shopu Vzdušín.cz najdete pod značkou AERIUM hned několik dronů s kamerou, které nabízí šikovné funkce a parametry, ale přitom vám neudělají díru do rozpočtu. Jaké to jsou? Pojďme si představit trojici těch nejoblíbenějších:

AERIUM 4DRC F3 GPS 4K – lehký, pokročilý dron s kamerou, který dokáže natáčet v 4K a fotit v 6K rozlišení. Navíc disponuje duálním objektivem se zorným úhlem 120° a technologií GPS, která podstatně usnadňuje ovládání dronu. AERIUM E99 Pro 4K Dual Camera – šikovný a kompaktní dron, který disponuje HD kamerou s padesátinásobným zoomem a funkcí automatického otáčení i nastavení výšky. Vzhledem k nižší ceně se jedná o ideální kousek pro začátečníky. AERIUM SG MAX GPS – pokročilý dron s kamerou, která dokáže zachytit fotografie v 4K a natáčet videa ve 2K rozlišení. Ovládání podstatně usnadňuje GPS, laserové rozpoznávání překážek a také velký dosah ovládání, který dosahuje až 3 kilometrů.

Zaujal vás některý z dronů? Neváhejte a prohlédněte si každý z nich detailněji přímo v e-shopu Vzdušín.cz! Pokud se rozhodnete některý z nich objednat, můžete počítat s dopravou zdarma, stejně tak jako s dostupností potřebných náhradních dílů. Tak vzhůru do oblak!



