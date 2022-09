Infinix pracuje na první telefonu, který by měl přinést 60MPx selfie kameru se stabilizací

Zdroj: GSM Arena

Společnost Infinix, se sídlem v Hongkongu, dodává na trh mobilní telefony. Telefony jsou dostupné i na českém trhu. Objevila se upoutávka, na které se objevuje chystaný smartphone Infinix Zwero Ultra, který by měl přijít s oslňujícími technickými parametry.

Infinix chce přijít s telefonem s 60MPx selfie kamerou a OIS

Smartphone Infinix Zero Ultra by měl být první telefon této společnosti, který nabídne fotoaparát s rozlišením 200 MPx a také ultrarychlým 180W nabíjením. Infinix pravděpodobně představí víc variant Zero Ultra a jeden z nich by rovněž měl přijít se selfie kamerou, která nabídne unikátní 60MPx rozlišení a optickou stabilizaci. Aktuálně nejvyšší rozlišení 44 MPx u selfie kamery nabízí značka Vivo u svého modelu V21.

Sice existují údajné nepotvrzené zprávy, které říkají, že optickou stabilizaci pro selfie kamery údajně mají nové iPhony 14 Pro a Pro Max, nicméně žádný výrobce u letošních modelů tuto možnost nenabídl. Na snímcích je rovněž vidět, že chystaný model Zero Ultra bude mít zakřivené strany displeje. Infinix plánuje představení nových telefonů na 5. října, kdy by mělo být vše kolem model a jejich technických specifikací jasnější.

