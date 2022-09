Instagram testuje jednu změnu u Stories

Zdroj: Dotekománie

Instagram se v poslední době více orientuje na videa v podobě Reels a také samotných dočasných příběhů. Samotné zveřejňování fotografií, tedy původní funkce sociální sítě, je tak trochu stranou, ale již jsme se dočkali ujištění, že i v této oblasti se pokračuje na vývoji. Nyní se ukazuje novinka, která prochází testováním.

Stories a limit

Už je to delší doba, co Instagram zavedl možnost zveřejnění videí v rámci dočasných příběhů, přičemž lze zveřejnit i již natočené video. Zde je ale limit 15 sekund na jednu sekvenci, takže samotné video, pokud bylo delší, bylo rozsekáno do jednotlivých úseků o délce 15 sekund.

Bohužel takový obsah nelze jednoduše editovat a samotné rozdělení nemusí být vždy správné. I proto se začalo s testováním delšího obsahu. Konkrétně se limit natahuje z 15 sekund na 60 sekund. To současně znamená, že natočené video, které chcete ve Stories zveřejnit, se bude rozkouskovávat po 60 sekundách.

Sice se může jednat o drobnou změnu, ale více méně dochází ke sjednocování formátů. Například Reels mají nyní limit 90 sekund. Někdy v budoucnu se tedy můžeme dočkat situace, kdy oba formáty tak trochu splynou.

