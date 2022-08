Sony Xperia 1 IV – poprvé posuvně [recenze]

Xperia 1 IV; zdroj: Dotekománie

Recenze nového top modelu Xperia 1 IV je tady. Sony letos uvedlo tuto novinku, která je již čtvrtým top modelem a vlastně jsem rád, že tu konečně máme logické značení, který výrobci chvíli vydrželo a snad i vydrží. Nová Xperia 1 IV je lehkou inovací předchozího modelu, od kterého byste ho na první pohled snad ani nepoznali. Přináší však několik zajímavých vylepšení v čele s posuvným optickým zoomem. Bude to ale stačit? To nám poví dnešní recenze Xperia 1 IV.

Konstrukce

Konstrukce je v podstatě stejná jako u loňské Xperie 1 III (recenze), přičemž i rozměry zařízení jsou identické. Jedná se tak stále o velmi vysoký telefon, který má na dnešní dobu celkem velký rámeček nad a pod displejem.

Na jednu stranu je díky tomuto specifickému designu hned jasné, že se jedná o telefon od Sony. Na stranu druhou by možná bylo fajn udělat už nějakou větší změnu, už to začíná být trochu nuda.

Určité nuance zde oproti předchůdci přece jen jsou. Tou asi nejviditelnější je absence jednoho tlačítka na boku, které bylo vlastně k ničemu. Tedy sloužilo pro Google Assistenta, což opravdu nebylo tak potřebné.

Stále tu máme také stereo reproduktory, které hrají velmi solidně, nebo voděodolnost. Záda zařízení jsou matná, stejně jako boky a díky tomu se téměř vyhnete ulpívání otisků prstů. My jsme testovali bílou barvu s označením Ice White a osobně se mi právě tato verze moc líbila. Není to totiž úplně čistá bílá, má mírný nádech do světle modré. Krom toho ale můžete mít černou nebo tmavě fialovou.

Na horní straně se pak nachází 3,5mm jack pro připojení sluchátek, což jsem osobně ani jednou nevyužil, ale může se to někomu jistě hodit. Na spodní straně nalezneme potom hybridní slot, kde můžete mít microSIM a paměťovou kartu microSD. Podpora karet už se dnes také moc často nevidí, takže za to výrobce chválím.

Vedle slotu je pak USB-C konektor, kde mě překvapila jedna funkce. Pokud se vám tam dostane kapalina, dostanete notifikaci, ať nenabíjíte. Co je ale překvapivé, po pár desítkách minut mi dorazila i notifikace o tom, že port už je suchý a lze nabíjet. To jsem na jiném telefonu ještě neviděl.

Čtečka otisků prstu je již tradičně u Sony umístěna na boku v tlačítku pro odemčení. Opět stejně jako každý rok je problém, že se velmi rychle deaktivuje při neúspěšných pokusech (pokud máte třeba ruku v kapse a párkrát o ni zavadíte) a je pak nutné zadat PIN. To se mi u jiných telefonů se stejným řešením prostě nestává. Škoda, že už nedal výrobce čtečku do displeje, už je to dnes velmi spolehlivé a rychlé řešení.

Naopak fyzická spoušť fotoaparátu na boku je velmi užitečná a funkční záležitost a škoda, že ji dnes už dává do telefonu vlastně jen tento japonský výrobce. A to samé lze říci i o notifikační LED diodě nad displejem. Tu už jsem také dlouho nikde jinde neviděl.

Pochválit musím haptickou vibrační odezvu. Ta je vskutku vynikající a patří mezi to nejlepší na trhu. Je to sice detail, ale i díky tomu se telefon lépe používá.

Obvykle už o krabičce a balení nepíšu, ale zde mě u nové Xperie 1 IV velmi překvapila její velikost. Takto tenkou krabičku jsem totiž snad ještě neviděl. Není v ní pak v podstatě nic. Jen samotný telefon a pár manuálů. Žádný USB-C kabel ani adaptér do zásuvky nedostanete.

Displej

Zobrazovací panel je téměř stejný jako vloni, stále tu máme 6,5palcový OLED displej s rozlišením 4K (1644 x 3840 pixelů). Výrobce jen letos slibuje mírně vyšší jas, což můžu potvrdit, viditelnost na slunci je opravdu super, ačkoliv Samsung umí líp. Displej umí také 120 Hz, jen opět si to musíte manuálně zapnout v nastavení. Moc nechápu, proč to není jako výchozí nastavení. Kdybych měl být kritik, tak je škoda, že panel neumí adaptivní obnovovací frekvenci. Máte buď jen 60 Hz nebo jen 120 Hz celou dobu. To konkurence už běžně umí adaptivně 1 – 120 Hz. Ale naštěstí výdrž baterie není vůbec špatná.

Stále je také dostupná velmi kvalitní kalibrace barev. V základu je aktivní režim, co má trochu zářivější barvy. V nastavení lze přepnout na „režim autora“, který je kompatibilní s 10bitovou hloubkou HDR a nabízí věrnější reprodukci. Tento režim se pak automaticky zapíná například v galerii. To lze pak také přizpůsobit. Displej je pak chráněný sklem Corning Gorilla Glass Victus.

Hardware

Uvnitř je to nejlepší, co si letos můžete pro první polovinu roku přát, a to Snapdragon 8 Gen 1. Čip vyrobený 4nm procesem, který však občas trpí na přehřívání. Xperii jsem testoval dlouho a první prototypový kus na to neskutečně trpěl. Nicméně druhý již produkční kousek, kterému navíc dorazilo během testování několik aktualizací s cílem minimalizovat přehřívání to opravdu vylepšilo. Telefon na to již pak tolik netrpěl.

Procesor doplňuje 12GB operační paměť a úložiště o kapacitě 256 nebo 512 GB, takže místa budete mít dost i bez paměťové karty.

Specifikace Sony Xperia 1 IV 5G

displej: 6,5 palců, 4K, HDR, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS 12 MPx, zoom, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý ToF přední – 12 MPx

stereo, 3,5mm jack

IP68, čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6E

rozměry: 165 x 71 x 8,2 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 30W, bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie

Kapacita baterie dostala do vínku 5000 mAh, což je meziročně o 500 mAh více, a to je jednoznačně pozitivní krok. Výdrž baterie je z mé zkušenosti skvělá, rozhodně lepší než vloni, kdy dva dny byly nereálné. Letos bych taky radši nabíjel každý den, nicméně zbyde vám celkem velká rezerva, a pokud budete telefon méně používat, ty dva dny také možná dáte.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 30 W a za půl hodiny nabijete zhruba 50 procent baterie, což je dnes takový standard. Nicméně naplno to trvá, za 80 minut jsem dobil z nuly na 92 procent.

Fotoaparát

Na zádech máme celkem tři fotoaparáty a ToF senzor. Všechny tři snímače mají 12 MPx, přičemž specifikacemi se u hlavního a ultra širokoúhlého senzoru toho moc nezměnilo, ačkoliv letos umí všechny tři senzory 120 fps ve 4K. To nejzajímavější se odehrálo u teleobjektivu. Zatímco vloni uměl výrobce přepínat mezi dvěma ohnisky (dvě úrovněmi přiblížení), letos máte teoreticky nekonečně mnoho úrovní přiblížení v intervalu od 3,5 do 5,2x. To je něco, co zatím žádný jiný výrobce nenabízí, a je to opravdu impresivní technologie.

Samozřejmostí u japonského výrobce je profesionální aplikace na focení, která imituje vzhled a nastavení z Alpha fotoaparátů. Nastavení jsou opravdu široká, včetně možnosti fotit do RAW.

Den

Výsledné snímky jsou velice solidní, ale na můj vkus mají fotky z hlavního snímače občas až příliš tmavé stíny. Barvy jsou věrné, rozhodně nečekejte kontrastní snímky jako u Samsungu a jiných výrobců. Pravděpodobně pak dosáhnete s manuálním režimem a třeba z RAW ze senzoru ještě mnohem více. Všechny fotky níže byly foceny na automatiku.

Ultra širokoúhlý snímač

Vcelku paradoxně mi přišlo, že ultra širokoúhlý snímač má lepší zpracování HDR a lépe si poradí s proti světlem.

Teleobjektiv

Jak jsem již zmiňoval, teleobjektivem můžete dosáhnout přiblížení 3,5x až 5,2x, a tedy i všechny hodnoty v tomto intervalu. Pro ukázku však do recenze dávám jen krajní hodnoty. Výsledná kvalita teleobjektivu není špatná, ale fotky mi přijdou občas takové neostré a nejsou vždy tak detailní, zvlášť při přiblížení na sto procent velikosti. To je trochu zklamání, chce to tuto novou technologii ještě trochu doladit. A také se nemohu zbavit dojmu, že 5,2násobné přiblížení je u telefonu za 35 tisíc trochu málo. Konkurence nabízí i 10násobné.

Noc

Dedikovaný noční režim zde stále není, avšak na automatiku telefon aktivuje noční scénu a také snímá několik sekund. Výsledné noční snímky už ale tak impresivní nejsou. Stejně jako v předchozím letech se vám zkrátka Sony nesnaží udělat z noci den a fotky jsou tak v porovnání s konkurencí celkem tmavé a jednoznačně horší. Kolikrát jsem také pořídil rozmazaný snímek, což se mi s jinými telefony nestává. Můžete fotit také na ultra širokoúhlý snímač nebo teleobjektiv, ty mají ale horší kvalitu a divné zelené barvy.

Osobně jsem provedl krátké srovnání s iPhonem 13 u hlavního snímače a níže můžete vidět výsledek. První fotka je na osvětlené ulici, kde rozdíl není velký. Druhá je však téměř v úplné tmě a tady zkrátka dostanete z iPhonu mnohem více.

Software

Operačním systémem je Android ve verzi 12 v téměř čisté podobě. Žádná masivní nadstavba zde tedy není a je to jen dobře. Optimalizace je vynikající, vše běží opravdu krásně plynule. Jediný tradiční mínus je větší množství předinstalovaných aplikací třetích stran. A nepotěší také fakt, že softwarová podpora nebude tak dlouhá, údajně tři roky a to je málo, u top modelů umí jiní i 5 let.

Zajímavá je nová aplikace pro nahrávání zvuku Music Pro. Díky ní můžete nahrávat zvuk třeba i do více stop. Co mě ale zarazilo, je fakt, že pro pokročilejší úpravy (například odstranění šumu) potřebujete měsíční předplatné této aplikace.

Zhodnocení – Xperia 1 IV – recenze

Nová Xperia 1 IV je mírnou evolucí loňského modelu a v některých ohledech budete rozdíly mezi předchůdcem a novinkou hledat stěží. Konstrukce, design, displej, to je opravdu téměř stejné. Jsou zde ale zajímavé novinky, přičemž mezi tu největší patří teleobjektiv s posuvným zoomem, což je něco, co nikdo jiný nemá a je to technologicky impresivní. Bohužel jeho kvalita není ale tak skvělá a konkurence je pořád dále.

Celkově je sice nová Xperia skvělý telefon, ale opět není podle mě pro každého. Zvlášť pokud vezmeme v potaz vysokou cenovku 35 tisíc korun. Po Xperii určitě sáhněte, pokud třeba plánujete fotit do RAW a vyhrát si s nastavením fotoaparátu, které je opravdu rozsáhlé. Je pak celkem vtipné, že klady a zápory jsou letos vlastně stejné, jako u předchůdce, ačkoliv je to zase o něco lepší telefon.

Klady

vynikající 4K 120Hz displej

originální, nicméně už okoukaný design

profesionální aplikace na focení a tlačítko spouště

skvělá optimalizace, rychlost systému

solidní výdrž baterie

Zápory

velmi vysoká cena

fotoaparát nenaplnil očekávání, především teleobjektiv a noční snímky

bloatware a jen tříletá softwarová podpora



