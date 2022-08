Google Fotky nejen mění archivování na skrytí

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google dělá u některých svých aplikací dost drobných změn. Někdy skoro nejdou postřehnout bez upozornění, jindy o nich neinformuje, jednoduše je zavede. Za poslední dva týdny jsme se tak dočkali několika změn.

Google Fotky a změny

V první řadě zde máme jednu z těch viditelnějších změn, která může některé uživatele zmást. Pokud chcete nějakou fotografii přesunout do archívu, aby nebyla na očích v galerii, tak jednoduše použijete tlačítko Přesunout do archívu. To se ale mění a nově zde bude jednoduše tlačítko Skrýt. Zřejmě přesunutí do archívu bylo matoucí, když základním principem Google Fotek je archivovat snímky do cloudu.

Další změna se odehrála v detailu snímku. Nově zde najdete informace, kolik snímek zabírá na zařízení a jakou má velikost v cloudovém úložišti. To se může hodit při řešení úspory místa v mobilu, nebo zabraném prostoru v cloudu.

Poslední známá novinka se týká zkratek. Při delším podržení prstu na ikoně na ploše u aplikace Google Fotky se vám nově zobrazí položka Screenshoty, tedy snímky obrazovek. Jde jen o odkaz do aplikace, konkrétně do sekce, kde jsou všechny uloženy. Jednotlivé novinky nemusí být ihned k dispozici, ale měly by se objevit v průběhu aktualizací.

