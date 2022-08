První fotky chystaného modelu iPhone 14 Pro [aktualizováno]

Zdroj: 9to5mac (se souhlasem)

Aktualizováno 25. 8.

Nyní již víme, kdy dojde na představení nových iPhonů. Spekulovalo se o změně výřezu a nyní se nám tato informace více méně potvrzuje skrze uniklé snímky modelu iPhone 14 Pro. Jak jde vidět, tak kamerový systém bude v otvorech, ale přesto zde bude asi malý výřez pro samotný hlasitý reproduktor.

Původní článek 30. 4.

Apple by měl letos představit čtyři modely iPhonů. Bude se jednat o iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max a iPhone 14 Pro Max. Naopak verze mini se již pořadového čísla 14 nedočká, Apple se rozhodl tento model ukončit.

NovĂ˝ iPhone 14 Pro a Pro Max by mohl opustit klasickĂ˝ notch

Podle twitterovĂ©ho účtu Saran Byte unikly na webu Weibo snĂ­mky panelĹŻ pro displeje, kterĂ© poodhalujĂ­ nejen pomÄ›ry stran displeje, ale takĂ© to, jak by mÄ›ly bĂ˝t novÄ› Ĺ™ešeny prostupy v displeji pro pĹ™ednĂ­ kameru a senzor u modelĹŻ iPhone 14 Pro Max a iPhone 14 Pro. Jak je na snĂ­mcĂ­ch patrnĂ©, novĂ© iPhony by jiĹľ nemÄ›ly mĂ­t klasickĂ˝ notch výřez, ale novÄ› by mÄ›ly bĂ˝t opatĹ™eny „prĹŻstĹ™elem“ v displeji. U modelĹŻ iPhone 14 a iPhone 14 Max notch zĹŻstává.

Modely iPhone 14 a iPhone 14 Max (kódové označení D27 a D28) by měly podle zdrojů přijít z velikostí displeje 6,1 palců respektive 6,7 palců. Modely iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max (kódové označení D73 a D74) by pak měly přijít s velikostí displeje stejnou jako modely bez přídomku Pro, ale mohly by přijít s vyšším rozlišením displeje.

Zdroje: 9to5mac.com, xda-developers.com

