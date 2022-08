Podle dat od Googlu je Android 12 na každém osmém zařízení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Fragmentace verzí Androidu je to, co je pro tuto platformu tolik specifické. Je zde velké množství výrobců telefonů s Androidem a není tak nic zvláštního, že na mnoha zařízeních jsou přítomny ještě staré verze operačního systému.

Android 12 zatím drží třetí příčku v tržním podílu distribucí

Je to dané jednak tím, že ne každý výrobce dává podporu nového OS pro starší zařízení, čímž dochází k zastavení aktualizací na starých telefonech. Dále je to také dané tím, že každý uživatel automaticky neaktualizuje na nejnovější verzí Androidu. V tomto ohledu to má mnohem jednodušší Apple, který má aktualizace nových verzí iOS mnohem lépe pod kontrolou a většina z aktuálně používaných zařízení již používá iOS 15.

Tento týden Google zveřejnil čerstvá čísla distribucí jednotlivých verzí. Google změnil dosavadní logiku zveřejňování těchto dat. Do listopadu loňského roku Google data zveřejňoval každý měsíc. Od této doby nově data uveřejňuje jednou za tři měsíce. Podle dostupných dat je patrné, že nejnovější Android 12 se nachází 13,5 % všech zařízení. Naproti tomu Android 11 má aktuálně zastoupení na 27 % všech zařízení a za ním se umístil Android 10 s 18,8 %. Data ukazují, že tržní podíl Androidu 12 roste pomaleji, než jak tomu bylo u Androidu 11.

