Zdroj: Gizmochina

Společnost Xiaomi právě teď rozšiřuje nabídku chytrých doplňků do domácnosti a rovnou do předprodeje má namířen chytrý displej s názvem Smart Home Display 6. Pokud patříte mezi fanoušky této značky a dlouho pošilháváte po zařízení typu Echo Show od Amazonu, tak čínský gigant přichází na trh s velmi povedeným řešením. To samozřejmě využívá nasbíraných zkušeností od dřívějších generací.

V jednoduchosti je síla

Firma Xiaomi sice toho dodnes moc neprozradila, ale minimálně odhalila všechny klíčové prvky zařízení. Přední stranu okupuje displej o úhlopříčce 6 palců, který je postaven nad výraznou reprosoustavou. Dále nelze přehlédnout základní 2megapixelovou kamerku a díky posuvníku ji můžete snadno zablokovat pro maximální soukromí, což platí také u nasazeného mikrofonu nejen pro telefonování.

Po stisknutí tlačítka v boční části dojde k vypnutí jak mikrofonu, tak zároveň k deaktivaci hlasového asistenta Xiao AI. Zadní strana nenabízí nic jiného než praktický stojánek. Ten údajně umí stát na jakékoliv povrchu. Součástí proprietárního systému je dětský režim nebo možnost fungování jako centrální rozbočovač pro další chytré doplňky v rámci stejného ekosystému.

V současnosti běží jen zmiňovaný systém předobjednávek, kde Smart Home Display 6 pořídíte za atraktivní cenu v přepočtou 1 244 Kč.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Xiaomi spustilo předprodej chytrého displeje Smart Home Display 6

reklama reklama