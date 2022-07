Samsung chystá Galaxy A s ohebným displejem

Galaxy Z Flip 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung dlouhou dobu pracoval na technologii ohebných displejů a po mnoha letech se konečně pustil do výroby komerčních produktů. První dostupná zařízení ale nebyla vůbec levná, což je celkem pochopitelné. Například Galaxy Z Flip v 5G verzi přišel na 42 999 Kč. Třetí generace ale šla s cenou o hodně dolů. Galaxy Z Flip3 5G (recenze) už stál na začátku prodeje jen 26 999 Kč, přičemž dnes se cena pohybuje kolem dvaceti tisíc. Samsung ale pracuje ještě na levnějším modelu.

Ohebné Galaxy A modely?

V poslední době se objevilo několik nezávislých informací, že Samsung začíná pracovat na snížení ceny ohebného smartphonu. Neočekáváme, že bychom se letos u top modelové řady Galaxy Z dočkali nižších cen, zejména u verze Flip, ale asi výrobce chystá nový typ. Zdroje uvádí, že divize Mobile Experience začíná pracovat na levnějším zařízení s ohebným displejem.

Údajně je cílem přinést zařízení s cenou do 1 000 000 wonů, což je v přepočtu přibližně osmnáct tisíc korun. Teoreticky se tedy na trhu mohl objevit mobil s ohebným displejem, jehož cena by se pohybovala v tomto rozmezí na začátku prodeje. Následně by mohla klesnout i pod hranici patnácti tisíc korun.

Už nyní má Samsung dominantní postavení na trhu s mobily s ohebným displejem a levnější zařízení by pomohlo upevnit pozici Samsungu. Odhaduje se, že by takový mobil zapadl do vyšší kategorie série Galaxy A. Tomu by zřejmě odpovídaly i specifikace, jako třeba použité foťáky, procesor a třeba další specifikace.

Dle zdrojů ale Samsung nechce uspěchat uvedení takto levného ohebného mobilu. K představení by mělo dojít až za dva roky, ale možná se dočkáme i urychlení plánů, což by mohlo být důsledkem konkurence, která se chystá vstoupit do této kategorie.

