Motorola Edge X30 Pro se představí již 2. sprna

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu top modelu od Motoroly, který by mohl konkurovat ve nejvyšších příčkách. Nyní jsme se dočkali pozvánky od společnosti na představení novinek, kde zazáří zejména nový ohebný mobil Razr. Současně se máme dočkat zmíněného top modelu.

Top model, jak se patří?

Vzhledem k tomu, že se samotná událost bude odehrávat v Číně již 2. srpna, dá se očekávat, že oba mobily budou mít následně svou vlastní premiéru pro globální trh později, možná v září. Novinka by se měla jmenovat Motorola Edge X30 Pro, ale bude mít ještě jeden název, Motorola Edge 30 Ultra. Jde o strategii Motoroly pro čínský a globální trh.

Motorola Edge 30 není top model, ale to vůbec nevadí [recenze]

Hlavní předností mobilu má být 200MPx hlavní foťák, který by měl přijít i s optickou stabilizací obrazu. Další pro ultra širokoúhlé snímky bude mít 50 MPx a poslední bude se zoomem (12 MPx). Přední straně bude dominovat 60MPx snímač. Co se týče displeje, máme očekávat 144Hz OLED panel se zakřivením.

O výkon se má starat Snapdragon 8+ Gen 1 a energii bude zajišťovat baterie o kapacitě 4500 mAh. Údajně bude k dispozici nabíjení o výkonu 125 W, přičemž nemá chybět bezdrátová technologie. Ale zde se spekuluje o 30 nebo 50 W. Mobilu nemá chybět stereo. Spekulace také zmiňují, že by se na těle měly nacházet dva USB C konektory. Zatím zůstává velký otazník nad odolností vůči vodě a prachu, ale asi by to byla chyba, kdyby taková vlastnost nebyla součástí. Na bližší detaily si budeme muset počkat do 2. srpna.

