Motorola Edge 30 není top model, ale to vůbec nevadí [recenze]

Motorola nějakou chvíli čekala s uvedením modelu Edge 30. Sice tento model sdílí název s Motorolou Edge 30 Pro (recenze) a asi byste si řekli, že základní model bude jen odlehčenou verzí, ale ve skutečnosti je Motorola Edge 30 spíše zástupce vyšší střední třídy. I tak je zde pár společných vlastností, ale třeba design mezi ně nepatří. Kupodivu mě Edge 30 oslovil více než verze Pro, byť jeden parametr se mi moc nezamlouval.

Nejtenčí

Jak již nadpis napovídá, tak Motorola Edge 30 dostala nálepku nejtenčí mobil s podporou sítí páté generace. Jak je něco moc tenkého, tak zde není dost prostoru pořádnou baterii. Skutečně v útrobách nenajdete nějak velký akumulátor. Má jen 4020 mAh, což je na dnešní dobu spíše podprůměr. Naštěstí tento parametr nemá nějak velký dopad na používání mobilu, ale o tom později.

Edge 30 má zaoblené rohy, ale samotná záda a také přední strana jsou rovná. Hrany jsou ostřejší. Jednoduše si zde Motorola nehrála na nějaké zakřivení, ani velmi plynulé přechody. Mobil tak pocítíte v ruce. Ostřejší hrany ale nijak nevadí a celkem dobře padne do ruky. Za co jsem ale rád, to jsou samotná tlačítka pro ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko. Neudělala zde takovou chybu jako u Pro modelu a jsou velmi dobře dosažitelná.

Velmi rychle jsem si ně zvykl. Jsou přesná, dávají pocit dobrého cvaknutí a celkově se dobře ovládají. Zadní foto modul trochu více vystupuje ze zadní strany, ale zde se firma snažila trochu zmírnit přechodu a je po stranách zaoblený. I tak i samotné foťáky vystupují. Spodní strana nese slot na SIM a USB C konektor. Je zde také hlasitý reproduktor.

Okraj mobilu je plastový stejně jako i tlačítka, ale nějak to neubírá na pocitu dobře zpracovaného mobilu, byť jeho tloušťka je pouze 6,79 milimetrů. Zřejmě samotná konstrukce byla dost vyztužena a nic se neohýbá, ani nic nevrže. K mobilu je dodáván v balení i obal pro mobil, který přidává sice na tloušťce, ale i tak je mobil na svou velikost displeje spíše subtilní.

Displej potěší

Motorola ponechala 144Hz AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Sice ve specifikacích není udávaný maximální jas, je ale dostatečný, a to i na přímém denním světle. Automatickému nastavení nějakou chvíli trvá, než vybere v netradičním prostředí tu správnou úroveň. V noci jsem mu musel napomoci a nastavit si trochu vyšší, jelikož jas šel příliš dolů.

Systém pro nastavení frekvence je dobře odladěn a nevšiml jsem si nějakého divného chování. Nejvíce oceníte tento zobrazovací panel u HDR obsahu. Displej má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů. Na své umístění je dostatečně rychlá, jen jsem zvyklý na pohotovější reakce.

Celkově jsou barvy dobře vyladěné a jednoduše nemám k tomuto panelu co vytknout. Asi byste vypozorovali nedostatky v porovnání s mobily vyšší třídy, ale za mě je dobře odladěný.

Stereo dle mého vkusu

Motorola Edge 30 nabízí stereo reproduktory, respektive hlasitý reproduktor pro volání umí sekundovat při přehrávání obsahu. Zvuk je velmi hlasitý, a dokonce umí rozvibrovat celý mobil. Málokdy jsem nastavil hlasitost na maximum, jelikož se v nejvyšší polohách ztrácí čistota. Ocenil bych trochu více basů. Celkově jsou pro sledování videí dobré, byť jsou mírně nevyvážené. Dá se na to zvyknout, jen si toho budete vědomi.

Bonusem k tomu všemu je odolnost vůči vodě a prachu, což je garantováno certifikací IP52. To současně znamená, že mobil není určen pro ponoření do vody. Na druhou stranu se nemusíte o něj bát třeba v dešti nebo ve velmi vlhkém prostředí.

Když jsem si četl specifikace, tak mě nezaujalo plastová konstrukce a velmi tenké provedení. Naštěstí po nějaké době používání mohu jednoduše konstatovat, že Motorola Edge 30 je dobře zpracovaný mobil.

Výkonu dostatek

Pokud jde o top modelovou řadu mobilů jakéhokoliv výrobce, málokdy se nějaká firma rozhodne u základního modelu pro procesor střední třídy. Motorola Edge 30 tak trochu vybočuje z řady, jelikož obsahuje Snapdragon 778G+, zatímco verze Pro má k dispozici Snapdragon 8 Gen 1.

Naštěstí je Snapdragon 778G+ velmi dobrý procesor, který nabízí dostatek výkonu. Sice nebudete lámat žebříčky v benchmarcích, ale nemohu si ztěžovat na nedostatek výkonu. S odladěným prostředím nádherně vychází a i u náročných aplikací poslouží velmi dobře. I zpracování fotografií je velmi rychlé.

Není se čemu divit, když Motorola použila spíše čistý Android doplněný o vychytávky známé pro Motorolu. Je zde i Ready For pro použití mobilu jako malého přenosného počítače. Bohužel jsem neměl možnost otestovat tuto součást. Celkový výkon mobilu a odladěnost souvisí právě s minimem změn v systému.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 144 Hz, HDR10+

procesor: Snapdragon 778G+

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 12

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114°/makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

IP52

stereo, Dolby Atmos

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, USB C

rozměry: 159,38 x 74,236 x 6,79 mm; 155 gramů

baterie: 4020 mAh + 33W

Výdrž výborná

Tenký mobil a jen 4020 mAh? Tyto dva parametry mi tak nějak napovídaly, že nemám očekávat dlouhou výdrž na jedno nabití a budu rád za jeden den používání. Hlavně tedy ve spojení se 144Hz displejem. Divil jsem se, když po prvním dnu používání jsem zakončil s 50 % kapacity. Proto jsem se hned u dalšího dne rozhodl pro náročnější činnost a strávil jsem 1,5 hodiny hraním a také delším sledováním videí. K tomu ještě připočítejte ještě běžnou pracovní činnost. I tak jsem den zakončil s přibližně 30 % energie.

Motorola asi odvedla hodně změn v rámci optimalizace, neboť si to nemohu jinak vysvětlit. Výdrž na jedno nabití patří mezi vlastnosti, o které si zde nemusíte dělat starosti. Pokud neholdujete hrám a sledování videí vám nic neříká, tak dva dny používání je u tohoto modelu spíše normou, aspoň dle vlastního pozorování.

Co se týče nabíjení, trochu mě zamrzelo, že Motorola neponechala bezdrátové nabíjení. Nabízená 33W technologie je dostatečné rychlá na danou kapacitu baterie a nebudete dlouho čekat s doplněním energie.

Slušná nálož megapixelů

Motorola se rozhodla neměnit fotografickou výbavu z Pro verze mobilu, takže se i zde nabízí dva 50MPx foťáky jeden navíc pro určení hloubky ostrosti. Hlavní snímač má i optickou stabilizaci obrazu. Ten bych doporučil používat pro focení za zhoršených světelných podmínek, jelikož širokoúhlý hodně ztrácí a potřebuje dobré světelné podmínky pro kvalitnější snímky.

Bohužel se u obou liší vyladění barev. Hlavní má více živější podání, ultra širokoúhlý v některých ohledech věrnější, jen jsou zde nedokonalosti pro ultra širokoúhlé snímky. Pokud chcete fotit se zoomem, tak pamatujte, že digitální nedokáže přinést tolik detailů a ostrosti.

Celkově jsem byl spokojen s fotografickými schopnostmi tohoto modelu, zejména s ohledem na cenovou kategorii. Na ty nejlepší nemá, ve své třídě avšak osloví.

Závěrečné hodnocení

Musel jsem mít na paměti, že Motorola Egde 30 není top model jak Motorola Edge 30 Pro (recenze). U něj jsem měl poměrně hodně výtek. Co se týče základního modelu, tak situace je jediná. Abych byl zcela s touto novinkou spokojen, tak bych zde muselo být bezdrátové nabíjení. Ano, trochu by to přidalo na tloušťce, ale to by mi nevadilo. Pokud by příští rok Motorola snížila úhlopříčku na 6 palců při zachování výbavy, začal bych tento mobil doporučovat jako přímou konkurenci pro Galaxy A5X. I nyní jej mohu doporučit jako alternativu, jelikož je ve stejné cenové hladině.

Po fotografické stránce se nejedná o krále, o tom není pochyb. Pro focení na sociální sítě a běžné zachytávaní dění postačí bohatě. Optická stabilizace se hodí a je znát její vliv při focení. Jen natáčení videí zde pokulhává. Stabilizace si neumí poradit s rázným krokem a otřesy jsou znát při chůzi.

I přes potáčení obavy kolem kapacity baterie a tenkosti jsem byl nakonec velmi mile překvapen a také spokojen. Motorola si tentokrát nechala více záležet a vytvořila velmi nadějný mobil.

Plusy

výdrž na jedno nabití

rychlý a dobrý displej

hlasité stereo

IP52

Mínusy

trochu pomalejší čtečka otisků prstů

větší rozměry

až moc tenký?



