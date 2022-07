Zdroj: Youtube

Google má mnohdy několik služeb, které si mohou konkurovat, ale v poslední době mění strategii a začíná některé spojovat nebo předělávat. Příklad je spojení Meet a Duo. Svého času si konkurovaly služby Google Play Hudba a Youtube Music, ale bylo jasné, že právě druhá jmenovaná zůstane a první zruší. Dnes zde máme jen Youtube Music, ale stále ji chybí některé funkce z původní služby.

Časovač vypnutí

Konečně se dočkáme funkce, která měla být součástí služby od počátku. Vývojáři totiž pracují na časovači vypnutí, tedy možnosti nastavení, po jaké době se má zastavit přehrávání hudby. Bohužel jsou náznaky jen ve zdrojových kódech aplikace. Zde se také ukazují řetězce, které napovídají, že bude možné prodloužit odpočet o minimálně 5 minut.

Také se dozvídáme, že novinka nebude zahrabaná někde v nastavení aplikace, jako tomu bylo u Hudby Play. Časovač vypnutí se bude ukrývat v menu, tedy bude stačit kliknout na tři tečky v horním pravém rohu u konkrétní skladby. Kdykoliv si tak budete moci nastavit vypnutí. Nevíme ale, kolik bude možností nebo jak bude probíhat nastavení. Horší scénář by znamenal, že vývojáři definují přesné časy, třeba jedna hodina, dvě atd. V lepším případě bude moci uživatel jednoznačně a dle svého nastavit odpočet i na minuty.

Zatím ale nevíme, kdy se novinky dočkáme. Lze jen odhadovat, že by měla do aplikace přibýt v horizontu několika týdnů, ale klidně si můžeme počkat i několik měsíců. Nebylo by od věci, aby podobná funkce byla k dispozici i ve webové verzi této služby.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Youtube Music konečně dostane funkci z původní Hudby Play

reklama reklama