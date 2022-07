Mobily OnePlus Nord se zřejmě trochu osamostatní

OnePlus Nord CE 2; Zdroj Dotekomanie.cz

Mobilní trh se neustále přetváří. Některé společnosti se snaží o návrat, jiné vytváří subznačky. V poslední době je poměrně běžné, že se nějaký série mobilů osamostatní, aspoň na první pohled. příkladem je Redmi. Dříve jste mobily s tímto označením mohli najít přímo pod Xiaomi. Dnes Redmi nabízí celou škálu zařízení ze všech kategorií. Xiaomi si ponechalo spíše střední třídu a top modely. Zřejmě se něco podobného odehraje u OnePlus.

Nord by OnePlus

Mobily v rámci série OnePlus Nord se dají považovat za úspěšný krok do cenově dostupnější kategorie zařízení. Firma ale nezůstala jen u mobilů, jelikož s nálepkou Nord jde najít například i sluchátka. Dle zdrojů obeznámených se situací se máme dočkat osamostatnění samotné značky. Na trhu by se tedy mohly objevit mobily Nord.

OnePlus ale ve skutečnosti nevymizí. Na zařízeních by mělo v nějaké podobě zůstat jméno OnePlus. Zatím není jasné, co přesně bude zvoleno, ale nabízí se několik variant: Nord by OnePlus, Nord from OnePlus nebo někde bude OnePlus brand. Šlo by o běžnou strategii, aby zákazníci věděli, že Nord je stále pod křídly OnePlus. V podstatě podobná strategie jako u Xiaomi a Redmi.

Ještě před lety bychom mohli říci, že se jedná o přirozený vývoj OnePlus, ale dnes i sama společnost je jen subznačkou firmy Oppo. Ostatně některé mobily vyvinuté v Oppo jsou nakonec posunuty pod OnePlus. Ve výsledku se tedy asi nic nezmění, jen marketing. Mobily ostatně budou asi mít stejnou nadstavbu systému Android. Je otázkou, jestli Nord získá dostatek fanoušků a jestli tato subznačka subznačky bude mít nějakou šanci.

Zdroje: neowin.net, themobileindian.com, gizmochina.com



