V aplikaci WhatsApp budete mít možnost skrýt online stav pro určité kontakty

WhatsApp neustále vylepšuje své funkce. Jednou z funkci, kterou ocení velká část uživatelů, je možnost určit, kdo uvidí kdy jste online. Jedná se tak o rozšíření již uvedených novinek v oblasti lepší správy soukromí.

Před čase jsme se dočkali v aplikaci nových možností, jak si nastavit své soukromí. Nyní můžeme například definovat, kdo uvidí, kdy jsme byli naposledy online, nebo kdo uvidím naši profilovou fotografii. Nyní se do beta verze aplikace dostává další novinka: tou je možnost určit, které kontakty uvidí to, že jsme online, a které nikoliv. To se může hodit například tehdy, když se někdo snaží sledovat naší aktivitu online.

Další novinkou, která se do beta verze aplikace dostala, je prodloužení doby, po kterou lze zpětně smazat zprávu, již jsme někomu odeslali. Nyní je limit nastaven na jednu hodinu a osm minut. Po uplynutí této doby již nelze odeslanou zprávu smazat. Nově by mělo být možné zprávu smazat do 60 hodin. Novinky jsou v tuto chvíli dostupné pouze pro ty, kteří jsou zapojeni do programu beta testování. Na uvolnění pro všechny uživatele si budeme muset ještě chvíli počkat.

