Twitter zkouší verzi, v které nepotřebujete účet

Možná jste si všimli na sociálních sítí účtů, které nic nezveřejňují, nemají pravé jméno, neobsahují skutečnou profilovou fotografii a sledují nějaké množství uživatelských účtů. Zpravidla je používají ti, co chtějí jen konzumovat obsah, ale nijak se nezapojují do interakce. Twitter si toho zřejmě také všiml a vytvořil funkci Try Twitter.

Bez účtu? Jen jako čtečka

Novinka Try Twitter prochází testováním a v podstatě umožňuje používání této sociální sítě v omezené míře na mobilním telefonu. Samozřejmě můžete hned dodat, že nechráněné účty jsou dostupné skrze webové rozhraní, ale v tomto případě se nabízí jedna podstatná funkce navíc. V rámci Try Twitter lze totiž sledovat uživatelské účty.

Je zde ale jedna podmínka. Pro používání novinky je potřebné souhlasit s podmínkami, respektive s personalizací na základě polohy. To je celkem pochopitelné a zřejmě je to z toho důvodu, aby aplikace ukázala obsah aspoň z konkrétní země nebo polohy. Následně již můžete začít sledovat jakékoliv uživatelské účty.

Jak bylo naznačeno, tak se nejedná o plnohodnotnou verzi. Nelze cokoliv zveřejňovat, komentovat, sdílet nebo jakkoliv jinak se zapojovat. Dá se tedy říci, že Try Twitter je nejen vhodný pro vyzkoušení, ale také pro konzumování obsahu bez nutnosti si vytvářet účet.

