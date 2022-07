Infinix Smart 6 Plus; Zdroj: Infinix

Infinix Smart 6 Plus je levná novinka s větší baterií

Infinix je nejnovější společností prodávající mobily na českém trhu. Firma se více zaměřuje na levnější zařízení, což dokazuje dalším přírůstkem Infinix Smart 6 Plus. Zde šlo evidentně o co nejlevnější základ, aby konečná cena byla co nejnižší.

Levný základ

Infinix Smart 6 Plus má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 400 Kč. Je evidentní, že zde nelze očekávat mnoho. I tak například baterie má kapacitu 5000 mAh, což při daném hardwaru může poskytnout dostatek energie i na několik dní používání. Displej má jen HD+ rozlišení a samotný procesor je v tomto případě Helio G25.

Operační paměť má pouze 3 GB, přičemž je softwarově rozšířena o 3 GB skrze odkládací prostor v úložišti. Sice designově vypadá zadní strana tak, že by měla mít tři foťáky, tak ve skutečnosti je zde 13MPx a jeden pro určení hloubky ostrosti. Mobil je vybaven systémem Android 12 Go s nadstavbou od výrobce.

Bohužel nízká cena měla vliv i na použití konektoru. Výrobce totiž použil microUSB. Celkově si ale mobil na nic nehraje a dá se očekávat, že se co nevidět objeví i na našem trhu.

Specifikace

displej: 6,82 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+)

procesor: MediaTek Helio G25

3GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 (Go Edition) + XOS 10.6.0

Foťáky: zadní – 8 MPx senzor pro určení hloubky ostrosti přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, DTS Surround Sound

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, micro USB

rozměry: 172,6 × 77,7 × 8,7 mm; 202 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Infinix Smart 6 Plus je levná novinka s větší baterií

reklama reklama