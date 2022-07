Apple Watch 8 Pro by měly přinést první zásadní redesign od modelu uvedeného v roce 2018

Zdroj: Dotekomanie.cz

O Apple Watch 8 Pro se mluví již nějakou dobu a v poslední době se také objevuje čím dál více informací a tomto high-end modelu.

Apple Watch 8 Pro – další informace o nadcházejícím top modelu

Podle informací, které kolují ze všemožných zdrojů by měly nové Apple Watch 8 Pro přinést zatím největší displej, které hodinky od Applu nabídly. Hodinky by měly přijít s displejem o velikosti až 2 “ a rozlišením 410 x 502 pixelů. Pokud bychom srovnávali s posledními Apple Watch 7, které disponují displejem o velikosti 45 mm, nové Apple Watch by měly přinést displej až o 7 % větší.

Co by však mělo být zásadní změnou, je design. Ten by měl být pravděpodobně jiný, než na jaký jsme byli doposud zvyklí, a mělo by se jednat o první významný redesign od Watch 4 uvedených v roce 2018. Nové Watch by měly být výrazně větší, než současný model Watch 7 a pravděpodobně by neměly mít ploché strany pouzdra, jak často ukazovaly rendery. Naopak by se mělo jednat o vylepšení současného designu.

Watch 8 Pro by měly také získat pouzdro z titanu, díky kterému by měly být mnohem odolnější a použitelnější i pro využití v extrémních podmínkách. Díky větší velikosti by se měla zvětšit i baterie a zvýšit tak kapacita. Podle zvěstí by model Pro mohl na jedno nabití vydržet několik dní. Hodinky by měly rovněž obdržet senzor pro měření tělesné teploty, která bude obsažen i v základním modelu Watch 8. Každopádně se na podzim máme na co těšit.

