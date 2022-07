Galaxy S23 zřejmě nebude existovat ve verzi s procesorem Exynos

Samsung Galaxy S22+; zdroj: Dotekománie.cz

Už se objevily nějaké náznaky, že by Samsung mohl vzdát výrobu svých top modelových procesorů pro mobily na nějakou dobu. Samozřejmě do uvedení nových top modelů série Galaxy S ještě zbývá dost měsíců, ale asi se naplní předpoklady. Ming-Chi Kuo, uznávaný analytik věnující se i trhu se smartphony, totiž uvedl, co čekat od Galaxy S23.

Bez vlastních procesorů

Samsung je jedna z mála společností, která si dokáže vyrobit většinu součástek pro své smartphony. Forma zvládá kromě displejů a procesorů vyrábět i třeba takové senzory pro foťáky. Již nějakou dobu ale série Galaxy S nemá jen procesory od Samsungu. Například u současné generace Galaxy S22 má 70 % mobilů procesor od Qualcommu.

Ming-Chi Kuo uvádí, že u další generace mobilů tomu bude zcela jinak. Dle jeho analýzy budou všechny mobily Galaxy S23 dodané na trh s procesorem od Qualcommu. Konkrétně by se mělo jednat o SM8550, což je označení pro budoucí Snapdragon 8 Gen 2. Kuo uvádí, že Samsung vzdává uvedení mobilu s procesorem Exynos 2300, jelikož by neobstál v mnoha oblastech proti verzi se Snapdragonem. To by se těžce vysvětlovalo a rozdíly mezi mobily by byly až příliš velké.

Zřejmě se tady Galaxy S23 dostane na trh jen se Snapdragony, ale byla by zde šance, aby tyto procesory vyráběl přímo Samsung. To se podle analytika nestane, jelikož Qualcomm dává přednost společnosti TSMC v oblasti výroby a jeho 4nm technologie. Pokud se vše potvrdí, Samsung bude muset zabrat a přijít se zcela novým procesorem, který by mohl konkurovat top modelovým Snapdragonům. Vypadá to tedy, že Qualcomm bude mít v této kategorii jen jednoho rivala v podobě Mediateku a jeho procesory Dimensity. Tedy na nějaký čas, než Samsung přijde s nějakou novinkou.

