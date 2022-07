Apple nebude moci použít vlastní 5G modemy u iPhonů 15

Apple se pokouší používat co nejvíce součástek dle vlastního designu, aby omezil závislost na jiných společnostech a také zredukoval poplatky. Více méně se mu to daří, byť některé nelze jen tak nahradit. Očekávalo se, že dojde k nasazení vlastní 5G modemů u iPhonů, ale zřejmě se to jen tak nestane.

O technický problém nejde

Apple má strastiplnou cestu k vlastním modemům. První zde byly spory se společností Qualcomm, ale Apple neměl na výběr a musel se dohodnout, aby iPhony měly 5G modemy. Celou situaci kolem budoucnosti 5G se pokusil vyřešit odkupem divize společnosti Intel za 1 miliardu dolarů. Bylo jasné, že se blíží 5G modem od Applu. Ostatně firma to potvrdila krátce po odkupu.

Původní předpoklady byly, že se příští rok dostanou na trh iPhony 15 s 5G modemy vyvinuté přímo Applem. Qualcomm by nebyl úplně odstřihnut, jen by se jeho dodávky zredukovaly na 20 % těch původních. O vše ostatní by se postaral Apple a jeho výrobci polovodičových součástek.

Objevují se ale informace, že se Apple dostal do problémů s vývojem. Původně se zvažovalo, že by zde mohl být nějaký technický problém, ale nakonec se ukazuje, že je vše způsobeno dvěma patenty společnosti Qualcomm. Pokud by Apple uvedl své modemy, zřejmě by je porušil a došlo by k nákladnému soudnímu sporu, v rámci kterého by mohlo dojít k pozastavení prodeje iPhonů, jak to bývá v těchto případech.

Apple se již jednou snažil, aby byly oba patenty zrušeny, ale nevyšlo to. Je tedy otázkou, co se nyní stane. Bez případné licenční dohody nebude moci Apple uvést vlastní 5G modemy. Z toho by mohla společnost Qualcomm těžit a dostávat za každý prodaný iPhone poplatek. Apple by se tak nezbavil všech nákladů. Někteří zmiňují, že by musel Apple začít vývoj od začátku a vyhnout se těmto patentům, ale to by prodloužilo vývoj, zřejmě o roky. Zatím si musíme počkat, jak to celé vyřeší sama společnost Apple, ale zatím je pravděpodobné, že iPhony 15 nebudou mít modemy od Applu.

