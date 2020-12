Apple potvrdil vývoj vlastního 5G modemu, aby nahradil ten od Qualcommu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple letos představil první řadu telefonů iPhone s podporou sítí 5G. Tato podpora je zajištěna díky modemu uvnitř od společnosti Qualcomm, konkrétně se jedná o známý čip Qualcomm X55. Ještě dlouho před představením kolovaly internetem spekulace, že si chce Apple 5G čip vyvíjet sám a nyní toto potvrdil jeden z jeho zaměstnanců.

Modem 5G v iPhonech bude jednou přímo z dílen Applu

Senior Vice President hardware divize potvrdil, že Apple letos zahájil vývoj svého prvního modemu pro mobilní sítě. Podle něj je to strategická investice do budoucnosti pro vytváření inovativních technologií v budoucnosti.

Je tak jasné, že Qualcomm bude 5G modemy dodávat do iPhonů jen do té doby, než Apple vyvine vlastní čip. To však podle zákulisních informací potrvá ještě pár let. Příští rok máme v iPhonech očekávat nový modem Qualcomm X60. Smlouvu na odběr čipů od Qualcommu uzavřel Apple celkem na pět let s možností prodloužení o dva další roky.

