Nubia představí novinky Red Magic 7S Pro a Red Magic 7S již 11. července

V únoru společnost Nubia představila nové herní smartphony Red Magic 7 a 7 Pro. Sice specifikace jsou na velmi dobré úrovni a mobily posouvají do top modelové řady, ale Pro verze se chlubí kamerou schovanou v displeji, takže celí plocha je nenarušená. Po několika měsících od uvedení Nubia láká na řady Red Magic 7S.

Série Red Magic 7S

Je to příliš krátká doba na uvedení pokročilejších smartphonů. Ostatně se spekuluje o specifikacích již nějakou dobu a zatím to vypadá jen na mírné vylepšení, aspoň dle hardwaru. Mobily dostanou procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Nebude se jednat o nějaké extra velké navýšení výkonu, ale právě tento procesor vyrábí TSMC a měl by být efektivnější.

Mobily ale nebudou mít jen modernější procesor. Nejvíce změn se asi odehraje u základního modelu Nubia Red Magic 7S. Nabídne se o něco rychlejší nabíjení. Místo původní 120 W by měla být použita technologie se 135 W. Obě novinky budou k dispozici v několika konfiguracích, přičemž budou existovat i verze s 18 GB operační paměti.

Dalo by se říci, že se Nubia soustředí na vylepšení výkonu, optimalizaci a také na vnitřní úpravy spojené s odvodem tepla od procesoru. Zatím si ale budeme muset počkat na oficiální informace a zejména pak samotné ceny a dostupnost.

