Aplikace Google Workspace dostávají novinky pro Android

Google se po letech opět znovu začal soustřeďovat na větší displeje, tedy u systému Android. Ačkoliv by se dalo s trochou nadsázky říci, že chce oživit tablety, tak spíše zde můžeme připsat větší zájem zařízením s ohebným displejem. Důkazem většího snažení je uvedení systému Android 12L. Dnes jsme se dočkali novinek v rámci aplikací Google Workspace.

Google Workspace a Android

Google přidává více funkcí do aplikací jako Google Disk, Google Tabulky, Google Prezentace, Google Dokumenty a Google Keep. V první řadě je zde novinka, která nabízí možnost přesouvání obsahu mezi aplikacemi. Na ukázce níže můžete vidět přesunutí celé tabulky z aplikace Google Tabulky do Google Dokumenty. Google uvádí, že takto to funguje například i u přesouvání obsahu z Gmailu na Google Disk a naopak.

Nově je také možnost spustit aplikace Google Disk ve dvou instancích, nebo respektive oknech. Můžete si tak zobrazit hned vedle sebe dvě různé složky a současně přesouvat obsah mezi nimi. Nemusíte tak používat funkci vyjmout a vložit, přičemž byste si museli pamatovat detaily. Nově jednoduše otevřete patřičné složky a začnete přesouvat, a to pomocí funkce drag and drop.

