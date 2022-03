Google představil Android 12L

Zdroj: Google

Google překvapil, když uvedl Android 12L Developer Preview. Očekávali jsme, že se novinka nakonec dostane do stabilní verze pod označením Android 12.1 a bude dostupná i pro mobilní telefony. Jak se ale ukazuje, nestane se tak přesně. Google totiž představil Android 12L. Název tedy zůstává, ale systém zamíří jen na některá zařízení.

Vychází Android 12L beta 3

Android 12L

Nová L verze Androidu je dle slov Googlu určena pro tablety a zařízení s ohebným displejem, případně i pro zařízení s dvěma displeji. Google ve své podstatě udělal specifickou verzi systému s odlišným prostředím, které více využije plochu displeje. Nejenže je k dispozici nová podoba notifikační lišty, ale i aplikace se dočkali dockovací lišty. V podstatě podobný systém jako na běžném operačním systému jako Windows nebo macOS.

Ale není to jen o jiné podobě prostředí. To by mohl Google vyřešit upraveným launcherem. Android 12L nabídne lepší práci souborů skrze možnost přetažení mezi aplikacemi. Například můžete mít spuštěné dvě aplikace a jednoduše mezi nimi přetahovat soubory. Také se nabízí adaptivní rozložení aplikací, kde si jednoduše vyberete, která má mít více prostoru a podobně.

Pokud byste čekali, že ohlášením Androidu 12L dojde ihned k odeslání na první zařízení, tak vás zklameme. Google uvádí, že Android 12L zamíří na tablety a další zařízení na konci tohoto roku. Objeví se u produktů od společností Samsung, Lenovo a Microsoft.

