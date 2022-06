vivo a Oppo tvoří skoro 40 % čínského trhu. V meziročním srovnání propadl Huawei, posiluje Honor či Apple

Zdroj: CNET

Poslední statistiky služby Counterpoint Research Monthly Market Pulse Service ukazují klesající křivku prodejů mobilních telefonů v prvním čtvrtletí tohoto roku na čínském trhu. Nejvíce tomuto trendu odolává společnost vivo, která se oproti prvnímu kvartálu minulého roku dostala na první místo s podílem 19,7 %. Udržení na přední pozici si vivo zajistilo díky nově uvedeným řadám S a Y. V porovnávaném kvartálu předešlého roku 2021 byla na druhém místě a nyní přeskočila svoji sesterskou společnost Oppo. I přes vítěznou příčku na podílu prodaných kusů na čínském trhu za první kvartál letošního roku, klesá dominance na trhu a posiluje konkurence.

Co Huawei ztratil, převzal Honor

Podle společnosti Counterpoint Research se společnost vivo v roce 2021 dostala na špičku čínského trhu s chytrými telefony s tržním podílem 21,5 %. Díky globální expanzi k dnešnímu dni společnost vivo rozvětvila svou prodejní síť do více než 60 zemí a regionů a oblíbilo si ji více než 400 milionů uživatelů po celém světě. Na třetím místě se udržela společnost Apple, která meziročně vzrostla o 3,2 %. Největší skok zaznamenal Honor, který se z 5,5 % dostal na 16,9 % podílu na trhu. Drobný pokles zaznamenalo Xiaomi a drží se okolo 15 %, avšak největší pokles si připsal Huawei, kde jeho podíl klesl o 9,8 %. Nejlepším z nejmenších značek se stalo Realme s necelým 3% podílem.

Vivo a Oppo pomalu ztrácí a dotahuje je Apple. Co Huawei ztratil, nabral Honor. Pravděpodobně i při dalším meziročním srovnání může bude v kombinaci dominovat BBK Electronics, která vydává jak vivo či oppo, může je však na prvních příčkách přeskočit buď Apple nebo Honor. Tabulka výsledků by však vypadala jinak, kdyby pod výsledky vivo nebyly schovány i modely iQOO, pod Oppo by nebylo zahrnuto OnePlus a Xiaomi by bylo vykázano v grafu zvlášť bez Redmi.

