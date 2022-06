Tecno Camon 18 Premier – snaživec [recenze]

Tecno Camon 18 Premier; zdroj: Dotekománie

Značku Tecno pravděpodobně většina z vás nezná, jedná se o čínského výrobce, který ale není žádný nováček. Telefony vyrábí již od roku 2006, jen se zatím zaměřoval především na Afriku a Asii. Nyní oficiálně vstupuje na český trh a my jsme tak otestovali jeho top model. Ten však nemá ambice soupeřit s top modely tradičních značek, zapadá totiž do střední třídy. Nabízí velmi zajímavé funkce jako třeba pětinásobný teleobjektiv nebo gimbal u fotoaparátu. Obstojí ale jako celek?

Konstrukce

Na první pohled vypadá telefon velmi líbivě. Námi testovaná světle modrá připomíná barvou třeba horsky modrou u iPhonu 13 Pro a je to velmi pěkný odstín i ve skutečnosti. Vedle pastelových barev u Samsungu řady Galaxy A to navíc vypadá o něco prémiověji. Nové Tecno pak můžete mít ještě v tmavě modré verzi.

Hlavní rám telefonu je vyroben z plastu, jak už to bohužel dnes u střední třídy velmi často bývá. Zpracování je však na velmi dobré úrovni, konstrukce je pevná a bytelná. Zadní modul fotoaparátu je celkem dost vystouplý a ani dodávaný obal vám záda nezarovná. To však vzhledem k přítomné technice foťáku chápu.

Čtečka otisků prstů je na boku v zapínacím tlačítku a je opravdu velmi rychlá a spolehlivá. Ani mi tak nevadí, že není integrovaná do displeje. Na boku pak vespod nalezneme konektor pro připojení sluchátek, který se už dnes také moc často nevidí. A navíc v balení dokonce jedny obyčejné sluchátka dostanete. Díky 3,5mm Jacku si tak můžete užít FM rádio, což je funkce, kterou jsem v telefonu už dlouho neviděl.

Tecno Camon 18 Premier je velký telefon, úhlopříčka nabízí 6,7 palce. Hmotnost 200 gramů je celkem přiměřená na tuto velikost.

Čelní strana vypadá prakticky identicky jako u všech jiných telefonů střední třídy. Relativně tenké rámečky a přední kamerka schovaná v průstřelu je skoro samozřejmost. Potěší z výroby aplikovaná plastová krycí fólie na displej.

Reproduktor je zde pouze jeden a to vespod vedle nabíjecího konektoru USB-C. Zvukový výstup je bohužel špatný. Takto mizerný reproduktor jsem v telefonu střední třídy už dlouho neslyšel, při delším poslechu tak budete muset radši využít sluchátka nebo externí repráček.

Displej

Zobrazovací panel je typu AMOLED a nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, což je rozhodně plus. Rozlišení je zde standardních 1080 x 2400 a maximální jas 550 nitů, což na přímém slunce je …

Překvapilo mě, že displej nemá úplně rovnoměrné zobrazení bílé barvy. Ve spodní části displeje je odstín více do modré, zatímco v horní spíše do červené barvy. To se u telefonů moc často nevidí, většinou bývá vyvážení velmi rovnoměrné.

Jinak jsem ale velmi rád, že zde máme panel typu AMOLED, klasické LCD panely jsou totiž ve všem o řád horší. Ještě však zmíním jeden poznatek – barvy jsou velmi živé a kontrastní, snad ještě o něco více než u Samsungu. Na rozdíl od korejského výrobce zde ale není možnost režim barev změnit.

Hardware

Hnacím motorem je zde procesor Mediatek Helio G96, což je osmijádrový čip vyrobený 12nm procesem. Když jsem tento čip viděl ve specifikacích, tak jsem měl trochu obavy. Nicméně v praxi telefon funguje velmi dobře a na střední třídu úplně normálně rychle. Jen her jsem tolik nezkoušel, takže tam bude do budoucna možná trochu problém. V benchmarku Geekbench 5 získal telefon skóre 500 (single core), respektive kolem 1700 (multi core). Pokud jsem spustil test pětkrát za sebou, skóre nekleslo, což je pozitivní.

Operační paměť nabízí dostatečných 8 GB a vnitřní úložiště má pak v našem regionu 256 GB. Jiná paměťová verze se zde neprodává. Potěší pak také slot na paměťovou kartu microSD.

Specifikace Tecno Camon 18 Premier

displej: 6,7 palců, AMOLED, Full HD+, 120 Hz

procesor: Helio G96

RAM: až 8 GB

úložiště: až 256 GB

Android 11 + HiOS

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, periskop 12 MPx, ultra širokoúhlý, OIS (gimball) přední – 12 MPx

LTE, WiFi 5

baterie: 4750 mAh + 33W

Podpora 5G zde chybí, s tím je nutné počítat. U telefonů střední třídy tato nejnovější síť ještě standardem úplně není a většinou mají 5G telefony určitě ústupky ve výbavě. Přesto do budoucna bych tu 5G už radši viděl, nicméně minimálně dalších několik let si plně s LTE vystačíte.

Baterie

Akumulátor uvnitř modelu Camon 18 Premier nabízí kapacitu 4750 mAh a výsledku je výdrž opravdu velice dobrá. Nevím, jak to Tecno dělá, ale telefon mi bez problémů vydržel dva dny mého používání a to jsem ho příliš nešetřil. Osobně si myslím, že spousta lidí se při mírnějším použití dostane i na tři dny výdrže. Doba aktivního displeje se u mě pohybovala kolem 6-7 hodin, přičemž obvykle ji mám u telefonů kolem 5 hodin, takže opravdu je výdrž nadprůměrná.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 33 W a v balení k tomu dostanete takto výkonný adaptér. Za 15 minut doplníte přibližně 35 procent a za půl hodiny nabijete zhruba 50-60 procent.

Software

Operačním systém je Android ve verzi 11 s nadstavbou HiOS 8. A oba tyto údaje jsou vlastně tak trochu problém. Starší Android, když už tu máme za rohem vydání verze 13. Podle výrobce však do konce roku máme očekávat Android 12. A nadstavba HiOS 8, to je kapitola sama pro sebe. Je to taková kombinace MIUI, EMUI a iOS.

Už při úvodním nastavení systému vás překvapí nedokonalý překlad systému do češtiny, kde tlačítko pro krok zpět má popisek “Zadní”. Překlad nicméně vylepšila nová aktualizace z počátku června, kdy byly především přeloženy zbývající části systému. Popisek „zadní“ pro krok zpět jsem ale v systému stále aspoň jednou našel.

Tato nová aktualizace z června však také přinesla přímo do launcheru spuštění okamžitých jednoduchých her, což lze naštěstí také opět skrýt, není totiž moc o co stát.

Co ale hodně překvapí, je přítomnost opravdu mnoha různorodých a divných aplikací. Ty bych označil slovem bloatware. Jakmile je jednou otevřete a zjistíte, že jsou většinou k ničemu, začnou vás hromadně spamovat a zahlcovat notifikacemi. Nejhorší je, že i vestavěný prohlížeč HiBrowser vám třeba každý den hází notifikaci, ať si stáhnete nějakou tapetu. Je zde také jakýsi palm store jako alternativní obchod s aplikacemi.

Po pár dnech testování a žití v zahlcení nesmyslných notifikací jsem si řekl, že systém vyčistím. Odinstaloval nebo vypnul jsem všechny zbytečné předinstalované aplikace a kupodivu byl rázem klid. Vestavěný launcher je také lepší nahradit. Celkově je tak systém tak trochu styl “dodělej si sám”. Doufám, že na tomto výrobce ještě zapracuje.

Fotoaparát

Naopak velmi pozitivní zkušenost z testování Tecna Camon 18 Premier mám z fotoaparátu. Telefon s cenovkou kolem 8 tisíc korun a má pětinásobný optický teleobjektiv nebo gimbal stabilizaci pro video? To je skoro bych řekl něco opravdu nevídaného. Pětinásobný zoom kolikrát nemají ani telefony za 20 tisíc.

Hlavní snímač nabízí rozlišení 64 MPx a nemá optickou stabilizaci. Ta se teda ve střední třídě také ještě moc často nevidí. Pětinásobný teleobjektiv má rozlišení 8 MPx a gimbal ultra širokoúhlý snímač nabízí 12 MPx.

Výsledná kvalita fotoaparátu je překvapivě velmi solidní, především u hlavního snímače a u teleobjektivu. Detailů je dostatek, a pokud si přejete ještě více detailů, doporučuji zapnout focení do plného rozlišení 64 MPx. Ve výchozím stavu totiž telefon skládá pixely do 12 MPx.

Máme zde také noční režim, přičemž při jeho použití jsou snímky velmi slušně na střední třídu. Rozhodně tak neurazí.

Teleobjektiv nabízí také velmi povedené snímky a navíc je zde optická stabilizace.

Ultra širokoúhlý fotoaparát nabízí sice impresivní stabilizaci videa, ta je však vykoupena dvěma faktory. Výsledné video je pouze ve Full HD, rozlišení 4K telefon neumí ani na hlavním snímači. Druhým negativem jsou fotky z ultra širokoúhlého senzoru, které nejsou tak širokoúhlé a navíc jsou kvalitou podprůměrné. Nabízí malý dynamický rozsah, a pokud není úplně jasno, barvy jsou většinou slité. Občas se z fotek stává úplná olejomalba.

Video můžete nahrávat také hlavním snímačem, kde není tak dobrá stabilizace, ale zase máte maximální rozlišení 2K. Celkově však ani gimbal video není vhodné pro přehrávání třeba na 4K televizi, jednoduše to nevypadá dobře. Video nemá ani příliš kvalitní zvuk. Na sociální sítě je to nicméně dostatečné.

Zhodnocení

Tecno Camon 18 Premier je velmi zajímává novinka, snažící se přinést do střední třídy funkce normálně běžné pro mnohem dražší modely. Na mysli mám především skvělý teleobjektiv s 5x zoom nebo gimbal stabilizaci videa. Vstup na trh však není zase tak slavný a výrobce se mohl rozhodně lépe připravit především v oblasti softwaru. Nedokonalý český překlad či tolik nesmyslných předinstalovaných aplikací jsem u jakéhokoliv telefonu už dlouho neviděl.

Mezi klady rozhodně patří skvělá výdrž baterie, celkem slušné zpracování s pěkným vzhledem nebo 120 Hz AMOLED displej. Naopak krom již zmíněných neduh mezi zápory jednoznačně patří velmi mizerný reproduktor či velmi nekvalitní ultra širokoúhlý fotoaparát.

Tecno Camon 18 Premier má specifické funkce, kvůli kterým podle mě stojí za zvážení. Doufejme, že výrobce ještě software poladí a pak se může jednat o zajímavou alternativu pro fanoušky levných fotomobilů. Cenovka kolem 9 tisíc korun je totiž celkem příznivá. Pokud nechcete experimentovat s novou značkou, za podobné peníze můžete mít prověřený Samsung Galaxy A52s nebo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

Klady

Teleobjektiv s 5násobným přiblížením je super

Solidní hlavní snímač

Gimbal stabilizace

Pěkné a kvalitní zpracování

Výborná výdrž baterie

Zápory

Software, spousta otravných aplikací

Kvalita fotek u ultra širokoúhlého snímače

Mizerný jeden reproduktor

Nenahrává ve 4K

reklama reklama