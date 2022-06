Surface Laptop Go 2 oficiálně, cena začíná od 17 099,00 Kč

Surface Laptop Go 2; Zdroj: Microsoft

Původní Surface Laptop Go (recenze) byl uveden před dvěma lety a přišel čas na druhou generaci. Microsoft v týdnu představil Surface Laptop Go 2, jehož cena startuje na 17 099 Kč a může se vyšplhat až na 22 199 Kč. K dostání bude v Česku již od 8. června.

Surface Laptop Go 2

Novinka Surface Laptop Go 2 se může pochlubit 12,4palcovým displejem, ale vzhledem k nižší ceně není divu, že bylo použito rozlišení 1536 x 1024 pixelů. Maximální jas je 330 nitů a poměr stran je 3:2, což někteří zájemci zajisté ocení. Microsoft se chlubí, že se jedná o nejlehčí Surface Laptot. Jeho váha se zastavila na 1,127 kg.

O výkon se zde stará Intel Core i5-1135G7 11. generace, což je trochu škoda, když existuje již 12. generace, ale jde o pochopitelný krok, jinak by notebook stál o poznání více. Nejnižší verze disponuje 4 GB LPDDR4x, vyšší verze pak má 8 GB. SSD se nabízí ve velikostech 128 a 256 GB. Nechybí přihlášení pomocí Hello a kromě nejnižší verze se nabízí také čtečka otisků prstů.

Baterie má kapacitu 41 Wh, což by mělo podle společnosti dostačovat na 13,5 hodiny běžného používání. V oblasti konektivity se nachází WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB C, USB A a také konektor pro sluchátka. Součástí je také port Surface Connect. Web kamera má pouze HD rozlišení, ale to by mělo stačit na běžnou videokonferenci.

Pro konstrukci použil Microsoft několik materiálů. Vrchní část je z hliníku, pro spodní pak použil polykarbonátovou kompozitní pryskyřici se skelnými vlákny. Firma se chlubí, že bylo použito 30 % recyklovaných materiálů.

