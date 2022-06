WhatsApp a možnost editování zpráv – vývoj opět zahájen

Zdroj: Dotekománie

Možnost editování zpráv u sociálních sítí a internetových služeb není tak běžná, jak bychom si mysleli nebo potřebovali. Například Twitter kolem tohoto tématu kroužil dlouhá léta, ale až teprve nedávno jsme se dočkali oficiálního oznámení, že se konečně pracuje na takové možnosti. Podobná situace je u WhatsApp, ale třeba se tentokrát dočkáme.

WhastApp a úprava zpráv

Web WABetaInfo se soustřeďuje na odhalování novinek v rámci komunikační platformy WhatsApp. Mnohdy se jim podaří zaznamenat nebo objevit funkci, na které se teprve začíná pracovat. Před pěti lety jsme se dočkali oznámení, že se vyvíjí možnost editování zpráv. Očekávali jsme, že tuto funkci dostane aplikace v dohledné době, ale ani do dnešního dne nebyla hotova a ani dostupná.

To se možná změní, jelikož se podařilo zachytit implementaci možnosti úpravy odeslané zprávy. Po podržení prstu na zprávě lze v menu najít možnost pro úpravu textu. Pakliže ji zvolíte, dostanete se do módu úprav, který přesune text do dolní části, zatímco lze ještě vidět částečně obsah celé konverzace.

Funkce je teprve ve vývoji a neobsahuje nic navíc. očekávali bychom, že by zde mohla bát nějaký historie úprav, ale zatím nic takového nebylo zachyceno. Nevíme, jestli se něco takového chystá, případně jestli zde bude nějaké časové omezení na úpravu. Vzhledem k tomu, že se vývojáři vrací k této funkci po pěti letech, tak odhadujeme, že bychom se jí mohli konečně dočkat, ale zatím nic není jisté.

Zdroj: wabetainfo.com



