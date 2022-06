Zdroj: Motorola

Moto Go asi bude nejlevnější Motorola na trhu

Motorola se v poslední době hodně snaží, aspoň soudě podle počtu mobilů, zejména ve střední a nižší třídě. Firma ale chystá velmi levné zařízení, jak naznačují poslední úniky. Novinka se bude jmenovat Moto Go, z čehož usuzujeme, že dojde na použití systému Android Go, který je dimenzovaný pro slabší hardware.

Moto Go

K dispozici máme podobu mobilu s popisem některých vlastností. Dobrou zprávou může být to, že na zadní straně bude čtečka otisků prstů. Kromě toho bude mobil vybaven dvěma foťáky, kde hlavní se bude chlubit 13MPx senzorem. Sekundární bude spíše jen pro dodatečné efekty, jelikož má jen 2 MPx. Přední strana má umístěnou 5MPx kamerku ve výřezu.

Bohužel nemáme nějaké konkrétnější informace kolem procesoru, ale zdroje naznačují, že se o výkon bude starat čip od UNISOC. Ten by měl mít k dispozici 2 GB operační paměti. To více méně potvrzuje i použitá systému Android Go. Při pohledu na přední stranu si nejde nevšimnout pořádné brady, tedy silného spodního okraje u displeje.

Obrázek mobilu také naznačuje, že bude uveden v USA, ale také by měl zamířit do Evropy. Motorola bude muset nasadit velmi nízkou cenu. Odhadujeme, že bude pod hranicí tří tisíc korun, ale budeme si muset počkat na oficiální uvedení. Zřejmě se představí ještě tento měsíc.

