Surface Laptop Go: cenově dostupný luxus [recenze]

Microsoft poprvé začal prodávat cenově dostupný notebook řady Surface. Konkrétně se jedná o Surface Laptop Go a jak jeho název napovídá, hardwarovými specifikacemi tolik neohromí. Ovšem za svou nižší cenu nabídne velmi dobrý uživatelský zážitek. V následující recenzi se podíváme, jak na tom levnější varianta od Microsoftu je.

Společnost již dříve vydala tablety řady Surface Go, přičemž Surface Go 2 je nejnovějším kouskem, který se objevil začátkem tohoto roku. Letošní model nadále pokračuje v trendu, jako je přenositelnost, cenová dostupnost a snadné použití. Tento kousek je dle mého názoru jedinečný ve své cenové kategorii, a to nejen dotykovému displeji a plné integraci systému Windows. Má to ale na trhu poměrně těžké, neboť ve své cenové kategorii má řadu konkurentů. Microsoft v tomto případě nabízí konkurenceschopnost v oblasti použitelnosti a relativně luxusního vzhledu.

Surface Laptop Go: Design

Design je naprosto typický pro řadu Surface, což je dle mého názoru jasnou výhodou. Standardně v této cenové kategorii (17 990 Kč) najdeme modely vyrobené z plastu s velkými rámečky kolem displeje. Surface Laptop Go je jasným opakem.

Okraje obrazovky jsou velmi malé, které dle mého názoru notebooku opravdu sluší. Má je dokonce ještě menší, než nabízí Surface Laptop 3, což je v této kategorii docela zajímavé. Design na mě působil velmi elegantním a dobře zpracovaným dojmem. Do jisté míry mi svou konstrukcí a designem připomíná už zapomenutý 11palcový MacBook Air – podobně kompaktní s kvalitním materiálem.

Surface Laptop Go: Konstrukce

Notebook je z velké části vyroben z kovu; pouze spodní část je plastová. Toho jsem si ale v podstatě během používání vůbec nevšiml, navíc je notebook velice lehký. Se svými 1 110 gramy jde o dosud nejlehčí zařízení, které kdy Microsoft vyrobilo. Troufám si říci, že si jej snadno vezmete kamkoliv.

Ačkoliv jde o malý notebook s dotykovým displejem, konstrukce je velice bytelná. To mě do jisté míry překvapilo. Čekal bych, že Microsoft bude v určitých aspektech šetřit, naštěstí ale po materiálové stránce nikoliv. Velká pochvala ode mě míří do Redmondu.

Design a zároveň konstrukce tvoří dohromady praktičnost. Co se týká konektivity, na levé straně je jeden USB-A a USB-C port, který doplňuje 3,5mm jack konektor. Bohužel USB-C port nepodporuje Thunderbolt, ale lze jej samozřejmě použít k připojení notebooku k displeji a / nebo doku. Přítomnost pouze jednoho ze dvou typů portů USB znamená, že pokud chcete notebook Laptop Go naplno používat, budete si brzy muset takový USB-Hub dokoupit.

Co se Windows Hello kamery týká, kterou znáte z většiny produktů řady Surface, zmizela. Nahradila ji čtečka otisků prstů, která je umístěna v tlačítku pro napájení, tedy přímo v klávesnici. Musím říct, že čtečka byla velmi přesná a rychlá. Snad ani jednou se mi nestalo, že bych musel prst přiložit dvakrát, což se nedá říct například o mém 15palcovém MacBooku Pro. Samozřejmě k ověřování můžete nadále používat Windows Hello.

Samotná klávesnice je pozoruhodně příjemná. I navzdory velikosti notebooku jsem si na ní velice rychle zvykl psát, konec konců i tuto recenzi píšu přímo na Surface Laptop Go. Troufám si říci, že jde o jednu z nejlepších klávesnic, se kterou jsem měl tu čest. Jednotlivé klávesy jsou příjemné, jednoduše se mezi nimi přeskakuje a taktéž poskytují dostatečnou zpětnou vazbu. Za co ale musím Microsoft zkritizovat, tak je absence podsvícení jednotlivých kláves. V této cenové kategorii bych podsvícení očekával.

Stejně jako klávesnice je i trackpad velmi malý, zato celkem pěkný. Dobře zapadá do celkového designu zařízení. Chvíli mi ale trvalo, než jsem si na něj zvykl. Zprvu se mi zdál méně citlivý. Po několika hodinách jsem si ale opět zvykl, takže jde spíše jen o trpělivost. Je také příjemné, že Microsoft implementoval podporu vícero gest. Celkově hodnotím trackpad pozitivně. Pokud ale přecházíte z většího notebooku, připravte se, že si ze začátku budete muset zvyknout na malou velikost.

Surface Laptop Go: Displej

Celkový formát obrazovky patří k těm menším. Máme tu 12,4palcový displej, což je o dost méně, než najdeme u konkurence. Na druhou stranu je displej velmi kvalitní a dobře reaguje na dotyky. Dotyková obrazovka přináší úplně jiný „mindset“ používání. Po celou dobu testování jsem ji používal sporadicky, v podstatě jen v případě, kdy systém Windows vyžadoval potvrzení OK.

Panel má poměr stran 3: 2, takže odpovídá standardům pro základní produktivitu. To je fajn vědět, protože právě na kancelářskou práci budete tento kousek pravděpodobně používat. Zařízení tak nabízí menší prostor pro multitasking s rozdělenou obrazovkou a grafické aplikace. To se mi ale během používání nezdálo jako problém.

Kvalita displeje rozhodně nezklame – pozorovací úhly jsou dobré, jas více než dostatečný a kalibrace čistá. Panel ale zaostává v rozlišení. Tam, kde má dnes většina notebooků alespoň Full HD, Surface Laptop Go má 1 535 x 1 024 pixelů. Výsledkem pak je hustota pixelů 148 ppi, což není mnoho.

Výkonný a snadno použitelný

Microsoft jednoznačně láká na nízkou počáteční cenu, na Smarty jej můžete zakoupit už od 17 990 Kč vč. DPH. Za tuto cenu získáte procesor 10. generace Intel Core i5, který je součástí všech verzí Surface Laptop Go. Základní varianta má ale jen 4 GB RAM a 64 GB úložného prostoru. Zhruba polovinu disku pak zabere operační systém. Naštěstí jde ale o SSD.

Za příplatek ale můžete dostat zajímavější konfiguraci. Konkrétně za 27 990 Kč vč. DPH budete mít procesor 10. generace Intel Core i5, 8 GB RAM a 256 GB SSD. Podobný peníz ale zaplatíte za MacBook Air s procesorem M1 nebo Dell XPS 13. Pokud jde o mě, zvolil bych levnější konfiguraci. Ta dává větší smysl v poměru cena / výkon. Pokud nemáte hluboko do kapsy, pak bych zvolil třeba MacBook Air s M1 procesorem – připlatíte 2 000 Kč.

Z čistě praktického hlediska zařízení nabylo mé očekávání. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří nechtějí na notebooku dělat psí kusy, ale zaměřují se na kancelářské práce. Pokud tedy posíláte hlavně e-maily, pracujete s dokumenty a používáte software, jako je Slack nebo Teams, Surface Laptop Go vykoná skvělou práci. Systém je v tomto případě dobře vyladěn, takže jsem se nesetkal s žádnými problémy – vše fungovalo hladce, až překvapivě moc. Samozřejmě jsem se setkal se zpomalením, a to hlavně v případě práce s velkými soubory. To je však zcela pochopitelné vzhledem k hardwarovým specifikacím.

Baterie

Microsoft uvádí až 12hodinovou výdrž na jedno nabití. To je podle mě přehrané číslo, standardně jsem se dostal na 7 až 8hodinovou směnu. A to jsem používal pouze kancelářské aplikace. Když jsem notebooku trochu „naložil“, dostal jsem se ještě na menší číslo. Naopak díky podpoře rychlého nabíjení jsem zařízení dobil z nuly na sto za necelou hodinu a půl – velice působivé.

Ve jménu videokonference

Práce z domova a videokonference jsou dnes standardem kvůli celosvětové pandemii a zdá se, že tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Microsoft to celkem chytře předpovídá, protože v notebooku najdeme dva mikrofony vzdáleného pole. Ty jsou dobře slyšet, i když jsem byl od notebooku ve větší vzdálenosti. S webovou 720p kamerou díru do světa sice neuděláte, druhá strana vás ale uvidí dostatečně kvalitně.

Závěr

Zatímco mnoho cenově dostupných notebooků tlačí důraz na výkon a funkčnost, Surface Laptop Go razí jinou cestu. Celé zařízení je postaveno tak, aby poskytovalo co nejlepší možný uživatelská zážitek, což oceníte v případě, že budete hodně cestovat a k tomu děláte spíše kancelářské práce.

V praxi se budete muset smířit s horšími hardwarovými specifikacemi. Pracujete-li ale hlavně s menšími dokumenty a nebo máte vše online, není důvod se něčeho bát. Díky svému mimořádně kompaktnímu, elegantnímu a dobře zpracovanému designu, jemné klávesnici, dobrým možnostem videohovorů a obstojnou výdrží baterie je notebook ideální pro jednoduché a mobilní použití. Skutečnost, že je notebook vybaven dotykovou obrazovkou, je příjemným doplňkem.

Opravdu skutečnou nevýhodu vnímám rozlišení displeje. Je také dobré si položit otázku, kolik paměti RAM a úložného prostoru potřebujete. Pokud je to více než 8 GB a 256 GB, měli byste se porozhlédnout jinde. Surface Laptop Go mě ale jinak velice příjemně překvapil a nemohu mu toho moc vytknout. Zajímavý model.

Klady:

Kompaktní velikost

Luxusní zpracování

Malé rámečky kolem displeje

Příjemná klávesnice

Ideální na cesty a do školy

Podpora rychlého nabíjení

Zápory:

Cena u vybavenějšího modelu

Nízká kapacita RAM

Rozlišení displeje

Chybí podsvícení klávesnice

Za poskytnutí produktu děkujeme obchodu Smarty.cz. Surface Laptop Go si můžete zakoupit ZDE



