Realme odstartovalo prodej novinky V20 5G

Bez žádných oficialit čínská společnost Realme vypouští model s označením V20 5G do volného prodeje, který by měl probíhat pouze v offline režimu přes kamenné pobočky obchodů. Dnešní novinka pravděpodobně nepřekročí ani hranice mimo Asii. Ostatní trhy ji mohou očekávat pod řadou C, ale se zpožděním a již bez omezení kanálů.

S utaženým opaskem

Výrobce musel provést spoustu kompromisů, aby docílil velmi nízké cenovky, čímž se zařadí do nejnižších pater v nabídce. Designové zpracování jede v zajetých kolejích od posledních zástupců, ale zařízení vzadu překvapivě nezískalo ani vyčnívající modul pro fotoaparáty. Celkem průměrný displej doplňuje klasický „Waterdrop“ výřez a uvnitř běží základní procesor od MediaTeku, kterému alespoň nechybí podpora 5G sítí.

Mezi přednosti můžeme také zařadit lákavou tloušťku 8,1 mm nebo nízkou hmotnost 184 gramů. Seznam specifikací zatím nevyšel v kompletním přehledu. Ovšem jediným bezpečnostním prvkem nejspíš bude odemykání pomocí obličeje. Všechny nedostatky by mohla zahladit nízká prodejní cena, která po přepočtu vychází na 3 497 Kč. Připraveny jsou dvě barevné varianty (Ink Cloud Black, Star Blue).

Specifikace Realme V20 5G

displej: 6,5 palců, LCD, HD+ (1 600 x 720 pixelů)

procesor: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB

přední fotoaparát: 5 MPx

zadní fotoaparáty: 13 + 0,3 MPx

baterie: 5 000 mAh + 10 W

ostatní: 5G, 3,5mm jack, zadní LED blesk

